Wielrennen

Teammanager Esra Tromp legt graag de lat hoog voor de komende jaren. “Vorig jaar hebben we de vrouwenploeg opgezet en dat was een mooie uitdaging. We hebben een goed team samengesteld, doelen gemaakt en gezorgd voor goede begeleiding. Dit heeft geleid tot mooie resultaten. Deze lijn willen we de komende jaren doortrekken.”



Stap voor stap wil de ploeg verder groeien. “We blijven het potentieel van de ploeg verder ontwikkelen en grijpen onze kans wanneer we nieuwe renners kunnen aantrekken. Op deze manier hopen we nog meer onze stempel te drukken op de klassiekers en meerdaagse rittenkoersen. Hierbij hoort ook een professionele benadering van voeding, training, hoogtestages, tactiek, uitrusting en aerodynamica. Hierdoor willen we op hetzelfde niveau komen als onze mannenploeg.”

Jumbo Visma speelt Labecki en Vos ook uit tijdens de Tour de France Femmes. “Dit is één van de In het nieuwe seizoen hoopt Jumbo Visma, onder andere door het aantrekken van Coryn Labecki, te pieken tijdens de voorjaarsklassiekers. De 29-jarige voormalig renster van Team DSM heeft er zin in. “Ik breng ervaring mee en wil dit graag delen met de jonge rensters. Aan de andere kant kijk ik ernaar uit om te leren van Marianne Vos. We zijn hetzelfde type en worden sterker door samen te trainen.”Jumbo Visma speelt Labecki en Vos ook uit tijdens de Tour de France Femmes. “Dit is één van de hoogtepunten van ons seizoen”, zegt Vos. “Hopelijk kunnen we een paar etappes winnen. Het is goed nieuws voor de ploeg dat we in alle grote ronden actief zijn.”

