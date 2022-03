Wielrennen

De World Tour voor vrouwen begint serieuzer en serieuzer te worden. Tel hier bij op dat voor het eerst de Tour de France Femmes op het programma staat en je ziet dat ontwikkelingen snel gaan. Heel snel. Te snel? Dat laatste is overdreven, maar de ene ontwikkeling gaat sneller dan de andere.

Van Vleuten, winnares van Omloop Het Nieuwsblad, vermoedt dat de ploegen er dit seizoen achter gaan komen dat hun teams te klein zijn. Dit omdat je niet van twaalf tot veertien rensters kunt verwachten dat ze van maart tot november kunnen worden opgesteld.

Movistar

“De meeste ploegen bestaan uit twaalf tot veertien rijdsters. Maar je krijgt in de zomer alleen al de Giro Donne en Tour Femmes vlak na elkaar. Er zit maar een dag of tien tussen. Ik denk niet dat alle rijdsters er toe in staat zijn om beide grote ronden te rijden”, aldus Van Vleuten, uitkomend voor Movistar, tegenover Cyclingnews

“Vergeet ook niet dat er altijd wel rensters geblesseerd zijn. Of ziek. Daar is geen ontkomen aan. Het wordt krap. Ik denk dat verschillende ploegen zich dit jaar realiseren dat ze onderbemand zijn. Dat de selectie moet worden uitgebreid, omdat het anders niet is vol te houden.”

Groeipijn

Het goede nieuws is dat de kalender steeds uitgebreider wordt – en van steeds hoger niveau – maar het zijn niet alleen de topwedstrijden die in aantal toenemen. Ook het niveau onder de World Tour wordt steeds serieuzer. De kalender vertoont amper nog gaten, waar dit in het recente verleden nog heel anders was.

De sport wordt beter, professioneler en sterker, maar de steeds vollere kalender kan ook zorgen voor een groeipijntje dat moet worden overwonnen. De 39-jarige Van Vleuten: “Vroeg of laat is een ploeg van veertien rensters niet groot genoeg meer. Ik denk dat we teams snel gaan zien groeien om het drukke programma aan te kunnen.”

Ter vergelijking: de kleinste ploeg bij de mannen, Lotto-Soudal, bestaat al uit maar liefst 27 namen.

