Wielrennen

Het Belgische Lotto is al meer dan dertig jaar niet weg te denken uit het wielerpeloton. Vaak was het met renners als Peter van Petegem, Andrei Tschmil en vele anderen in het voorjaar de absolute concurrent van de ploegen van Patrick Lefevere, maar de laatste jaren verloor het steeds meer de aansluiting.

Na dit seizoen dreigt Lotto-Soudal, zoals de ploeg sinds 2014 door het leven gaat, zelfs de World Tour-status kwijt te raken. Het is een hard gelag voor de ploeg die dankzij een rits aan topsprinters altijd kon rekenen op een mooi aantal zeges.

Over die topsprinter beschikt het met Caleb Ewan ook nu nog, maar achter hem was de afgelopen seizoenen de spoeling dun. Dit jaar hoopt men dankzij Tim Wellens, oude rot Philippe Gilbert, Victor Campenaerts 2.0 en meerdere grote talenten op meer peilers te kunnen bouwen.

STERKE START

Dat is ook hard nodig, want de ploeg staat voor de start van dit seizoen op de 20 plaats en zou daarmee buiten de vereiste top 18 voor een verlenging van de World Tour-licentie vallen. De start van dit seizoen is echter hoopgevend om de blik omhoog te werpen.

Tim Wellens is traditiegetrouw goed in de eerste maanden van een seizoen, maar tot nu toe kon Lotto-Soudal ook al rekenen op meervoudige overwinningen van Ewan en de talenten Maxim van Gils en Arnaud de Lie. Daarmee staat de teller halverwege maart dus al op negen zeges, slechts drie overwinningen verwijderd van de twaalf die de ploeg over het hele vorige seizoen boekte.

ARKEA-SAMSIC

Die vroege successen zorgen ervoor dat de ploeg over het lopende seizoen op een zevende plek staat op het ploegenklassement in de World Tour. Voor hen prijken echter de namen van directe concurrenten als Arkea-Samsic en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Die eerste ploeg is nu nog pro-continentaal, maar dankzij Nairo Quintana beschikt het wel over een renner die in grote rondes hoge ogen kan gooien. Al zal dat ook dit jaar niet in zijn geliefde Giro d'Italia zijn. Dankzij het wegvallen van Qhubeka-NextHash heeft de ploeg als nummer twee in de eindrangschikking van pro-continentale ploegen recht op een wild card in alle World Tour-wedstrijden, maar zag af van een start in de strijd om de roze trui.

Het duel tussen Quintana en Wellens in de Haut-Var was op meerdere fronten een belangrijke voor beide ploegen. Niet alleen staan dergelijke wedstrijden mooi op het palmares, maar ook kon er een gevoelige tik worden uitgedeeld aan een directe concurrent. Die eerste klap dit seizoen werd in het voordeel van de pro-continentale ploeg beslist met de eindzege van de Colombiaan.

ALPECIN-FENIX

Een ander team dat de stap van pro-continentaal naar World Tour kan maken is Alpecin-Fenix. Op basis van hun prestaties is de formatie van de gebroeders Roodhooft vanaf 2023 al bijna gegarandeerd van een World-Tour-licentie, maar het is de vraag of zij hiervan gebruik zullen maken. Dan zouden ze namelijk verplicht zijn aan alle World Tour-wedstrijden deel te nemen, vaak meerdere tegelijk, en dat brengt zware financiële gevolgen met zich mee.

Aangezien de ploeg met de aanwezigheid van Mathieu van der Poel nagenoeg verzekerd is van alle startbewijzen die het ambieert, hebben zij de luxe een licentie af te kunnen wijzen en toch het volledige gewenste programma af te kunnen werken.

MILAAN-SAN REMO

En dus mag Lotto-Soudal hopen dat zelfs een negentiende plek op de wereldranglijst genoeg is voor een langer verblijf op de World Tour. Al op 19 maart zou Ewan zijn werkgever een mooie dienst kunnen bewijzen door Milaan-Sanremo te winnen. De Australiër stemt zijn voorjaar volledig af op La Primavera. Vorig seizoen finishte hij achter Jasper Stuyven als tweede.

