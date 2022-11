Wielrennen

Vorig jaar werd vrij snel duidelijk dat het in de Tour de France tussen twee man zou gaan. Primoz Roglic kon na zijn harde val in de kasseienrit niet meer mee met het niveau van de twee jongelingen en Geraint Thomas werd uiteindelijk The best of the rest op meer dan zeven minuten aftand van winnaar Vingegaard.

De verwachting is dat we in 2023 opnieuw naar een tweestrijd gaan kijken. De bookmakers zien een groot niveauverschil tussen de twee kemphanen en de rest. Waar Pogacar vorig jaar nog torenhoog favoriet was, worden de kansen van de heren nu bijna gelijk ingeschat. Voor elke euro die je op de Sloveen inzet, krijg je 2,25 euro terug als hij wint. Bij Vingegaard is de quotering 2,50.

Volgens de wedkantoren is Remco Evenepoel de belangrijkste belager van het duo, maar na de presentatie van het parcours lijkt het erg onwaarschijnlijk dat de Belg zijn opwachting zal gaan maken in Frankrijk. Achter Pogacar en Vingegaard lopen de quoteringen snel op. Als Primoz Roglic wint krijg je 8 keer je inzet terug en Enric Mas wordt als volgende kanshebber aangeduid op 19 keer de inzet.

Als er geen gekke dingen gebeuren, gaan Pogacar en Vingegaard het dus voor de derde keer tegen elkaar opnemen in de strijd om de gele trui. Hoe staan de kopmannen en hun ploegen ervoor zo ver voordat de Tour begint en wat zegt het parcours over de kansen?

Vorig jaar was het vooral het verschil in teamgenoten dat de doorslag gaf in Frankrijk. Jumbo-Visma wist Pogacar vakkundig te slopen, waardoor Vingegaard de basis voor zijn overwinning kon leggen op de Col du Grannon. Team UAE Emirates heeft van deze nederlaag geleerd en dus zijn er de nodige versterkingen gehaald.

UAE heeft met Adam Yates en Jay Vine twee sterke klimmers binnengehaald. Er is echter ook onzekerheid rondom dit duo. Adam Yates reed niet vaak in een dienende rol en Jay Vine brak pas dit seizoen door. In de Vuelta bleek echter ook dat de tank na anderhalve week leeg was. Verder werden Tim Wellens, Felix Grosschartner, Damen Novak en Sjoerd Bax aangetrokken, maar in het echte hooggebergte zal Pogacar aan deze mannen weinig hebben.

Het is dus maar de vraag of UAE dichter in de buurt van Jumbo-Visma gekomen is, want de Nederlandse formatie heeft natuurlijk ook niet stilgezeten. Met Dylan van Baarle en WIlco Kelderman zijn twee van Nederlands beste renners terug in het thuisland en ook Atilla Valter is in potentie een goede knecht. Verder wordt er veel verwacht van de jonge Thomas Gloag, die razendsnel overgeheveld is naar de profploeg van Jumbo en in de bergen op zijn best is.

Wie rijdt waar?

De grootste versterkingen van Team UAE Emirates komen misschien wel vanuit de ploeg zelf. Joao Almeida reed vorig jaar voor eigen kansen in de Giro en later in de Vuelta. Ook het jonge supertalent Juan Ayuso mocht voor eigen succes gaan in Spanje. Zo waren de beste klimmers niet in Frankrijk aanwezig om Pogacar te ondersteunen.

UAE zou er verstandig aan doen om Pogacar dit jaar wel van het best mogelijke team te voorzien. Naast de steun in de bergen, heeft Jumbo-Visma vorig jaar ook bewezen hoe nuttig het hebben van twee serieuze kopmannen kan zijn.

De vraag is echter of Ayuso en Almeida dit jaar wel naar Frankrijk gaan in een dienende rol, want beide heren gaven al aan andere doelen te hebben. Joao Almeida wil terug naar de Giro, omdat hij revanche wil nemen voor zijn gedwongen opgave vanwege het coronavirus dit jaar. Juan Ayuso gaf al aan de Vuelta te willen winnen in zijn thuisland . De ploegleiding zal er dus nog een behoorlijke kluif aan krijgen om iedereen tevreden te houden.

Bij Jumbo-Visma is het ook de vraag welke acht renners in de Tour hun opwachting maken. Na vorig jaar zullen de verhoudingen tussen Vingegaard en Roglic anders liggen en het is de vraag of Roglic genoegen neemt met een rol als schaduwkopman. De ploegleiding zal echter graag de Sloveen opstellen, om wederom op twee paarden te kunnen wedden.

Een andere onzekerheid is de ambitie van Wilco Kelderman. Wil de Nederlander nog voor een klassement gaan in de Giro of de Vuelta? Of neemt hij genoegen met een rol als meesterknecht die wellicht de kans krijgt om een paar keer voor dagsucces te gaan? Hoe dan ook lijkt Jumbo-Visma uit een breder assortiment te kunnen kiezen dan de concurrent, met mannen als Sepp Kuss, Tobias Foss, Robert Gesink, Tiesj Benoot, Rohan Dennis, Koen Bouwman, Steven Kruijswijk, Cristophe Laporte, Sam Oomen en natuurlijk alleskunner Wout van Aert.

Het parcours

De renners maken de koers, maar het parcours is natuurlijk altijd een cruciale factor in de wedstrijd. Na de presentatie enkele weken geleden zullen zowel Jumbo-Visma als team UAE Emirates positieve en negatieve punten zien in de route.

Jumbo-Visma had graag langere tijdritten gezien, want met slechts één tijdrit van 22 kilometer komen de specialisten er erg bekaaid vanaf. Aan de andere kant is Tadej Pogacar minstens de gelijke van Jonas Vingegaard op de tijdritfiets en dus zal hier het verschil niet gemaakt worden. Er waren lange tijd geruchten over een ploegentijdrit en dat was voor Jumbo-Visma een fantastisch cadeau geweest. Dit bleek echter niet het geval bij de presentatie.

Het parcours is zwaar dit jaar, maar de vraag is of Vingegaard met deze bergetappe's net zo veel verschil kan maken ten opzichte van Pogacar als vorig jaar. Er wordt weinig boven de 2000 meter gefietst, terwijl dat toch als klein zwak puntje van Pogacar wordt beschouwd. Op lange, zware en steile beklimmingen lijkt de Deen net iets sterker dan zijn concurrent.

Toch staan er genoeg loodzware bergritten op het programma en Vingegaard zal vertrouwen hebben nadat hij er bergop niet afgereden werd door Pogacar in 2022, terwijl hem dit zelf wel twee keer lukte bij de Sloveen. Bovendien zal het ontbreken van een gevaarlijke kasseienrit voor veel opluchting gezorgd hebben. Vorig jaar ging in deze etappe alles mis bij Jumbo-Visma en leken de kansen om de Tour te winnen zelfs even verkeken.

Pogacar zal daarentegen graag nog een dergelijke etappe op het programma hebben gezien. De Sloveen verbaasde dit seizoen vriend en vijand met zijn prestaties op de kasseien, terwijl Jumbo-Visma vooraf had gedacht juist op dit terrein in het voordeel te zijn.

Waar kijk je?

