Wielrennen

De Wielerweek van Coppi en Bartali kondigde de aanwezigheid van Mathieu van der Poel al aan en datzelfde deden Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen later ook.

"Zijn terugkeer zat er al aan te komen," zei Van Aert, die verwees naar de imponerende statistieken die zijn concurrent tijdens diens trainingsstage in Spanje op Strava uploadde.

RUGBLESSURE

Van der Poel had een maand pauze ingelast, nadat hij last bleef houden van zijn rug. De Nederlanders mistte daardoor bijna het volledig veldseizoen en het Vlaamse openingsweekend op de weg.

Overigens ontkent Alpecin-Fenix vooralsnog de nakende comeback van hun sterkste renner. Volgens hen is de definitieve beslissing daarover nog niet genomen.

Mocht MVDP inderdaad terugkeren, dan heeft Van Aert er een sterke concurrent bij. De start van zijn seizoen zal hem echter veel vertrouwen geven. In het veld was hij al schier ongenaakbaar en ook de Omloop Het NIeuwsblad won hij oppermachtig.

PARIJS-NICE

Wel verloor de Belg van Jumbo-Visma gisteren zijn leiderstrui in Parijs-Nice, nadat hij op de slotklim van de dag de groep der favorieten moest laten lopen. De gele trui bleef binnen de ploeg, want Primož Roglič is de nieuwe leider in de koers naar de zon.

“In de eerste vier ritten wilde ik voor mijn eigen kansen gaan. Vanaf nu kijk ik ook naar de klassiekers”, verklapte de Vlaming zijn plannen voor de komende dagen in de Franse rittenkoers. Al zal hij hij er alles aan doen om zijn Sloveens ploeggenoot aan de eindzege te helpen: "We zijn hier om met Primož Parijs-Nice te winnen en we staan er goed voor.”

