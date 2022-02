Wie naar het palmares kijkt van de seizoensouverture kan niet anders dan concluderen dat vooral de Belgen traditiegetrouw op de eerste afspraak zijn. Ook komend weekend zijn de meeste ogen gericht op de thuisrijders. Wout van Aert is op zaterdag de grote favoriet, zeker nu hij in tegenstelling tot eerdere seizoenen ook over een sterke ploeg kan beschikken.

Wielrennen | Hoogtepunten Omloop Het Nieuwsblad 2021

Ad

Zeg je sterk blok, dan zeg je Quickstep-Alpha Vinyl. De Wolfpack jaagt in de Omloop zoals altijd in een roedel op de zege. Het zal aan Yves Lampaert of Florian Sénéchal zijn om de ploeg van Patrick Lefevere net als vorig seizoen de eerste belangrijke zege van het seizoen te schenken.

Amstel Gold Race Wielrennen | Korte en steile Gulperberg zorgt voor nieuwe kansen in finale Amstel Gold Race 2 UUR GELEDEN

TEUNISSEN

De Nederlanders behoren dus eerder tot de outsiders, maar uit de schaduw van Van Aert zou Mike Teunissen zomaar eens met de bloemen gaan lopen. Na twee mislukte voorjaren is de voormalig geletruidrager gebrand op goede resultaten in Vlaanderen. De renner van Jumbo-Visma kan goed aankomen en won bij de junioren Parijs-Roubaix, dus de kasseienstroken kan hij ook goed verteren.

TERPSTRA

Met overwinningen in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen is de 37-jarige Niki Terpstra een van de meest succesvolle Nederlandse in de voorjaarsklassiekers . De afgelopen jaren is er mede door blessures wat sleet op de motor gekomen. Nu alle toppers zich vooral richten op het grotere werk later in het voorjaar, kan de geslepen Terpstra misschien wel verrassen.

SCHELLING

Ide Schelling bemachtigde afgelopen jaar de bolletjestrui in de Tour de France, waarmee hij bewees tegen een berg op te kunnen fietsen. Zijn focus ligt dan ook eerder op de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, maar de aanvalslustige Hagenaar houdt ervan te verrassen. Misschien kan hij zich in de Omloop niet inhouden.

EEKHOFF

Samen met John Degenkolb is Nils Eekhoff tijdens de Omloop het Nieuwsblad de kopman van Team DSM. De jonge Nederlander heeft nog geen koerskilometers in de benen, maar besloot zich op Tenerife voor te bereiden op de voorjaarsklassiekers. Waar voor teams als Jumbo-Visma en Quickstep-Alpha Vinyl de latere monumenten belangrijker zijn, zou een zege in Ninove voor Team DSM een grote vis zijn.

HOOLE

Zoals veel andere talentvolle landgenoten komt ook Daan Hoole voort uit de wieleracademie van SEG Racing. De boomlange jongeling boekte een verdienstelijke achtste plek in de tijdrit van de Ronde van Algarve en lijkt dus in goede vorm. Vorig jaar bewees de 82 kilo wegende Hoole al in de Ronde van de Toekomst ook prima mee omhoog te kunnen. Met Jasper Stuyven heeft Hoole echter wel een kandidaatwinnaar in zijn ploeg, dus in hoeverre hij voor eigen kans mag gaan, valt te betwijfelen.

OMLOOP HET NIEUWSBLAD VOOR VROUWEN

De Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen is zo'n 75 kilometer korter dan voor de mannen, maar zij krijgen dezelfde lastige stukken voor de wielen. De laatste 55 kilometer zijn identiek aan de mannenkoers en dus moeten de vrouwen dus ook over de Berendries, de Muur en de Bosberg.

Waar we de Nederlanders bij de mannen vooral bij de outsiders of in de marges moeten zoeken, is dat bij de vrouwen geheel anders. Zeven van de tien laatste edities werden gewonnen door een Nederlandse renster en ook nu behoort dat zeker tot de mogelijkheden.

VAN VLEUTEN

Topfavoriet voor de zege is namelijk Annemiek van Vleuten. De alleskunner won afgelopen week op oppermachtige wijze de Ronde van Valencia. Ze bewees daarmee volledig hersteld te zijn van haar harde val in Roubaix. Kan ze na een zware week in het warme Spanje meteen schitteren in het koude noorden en haar zege van twee jaar geleden herhalen?

VAN DEN BROEK-BLAAK

Een jaar voordat Van Vleuten in 2020 won, was het aan Chantal Van den Broek-Blaak. Dit seizoen leek haar zwanenzang te zullen worden, maar onlangs besloot de renster twee jaar bij te tekenen bij Team SD Worx en dus zal dit waarschijnlijk niet haar laatste Omloop Het nieuwsblad worden.

Wielrennen | Hoogtepunten van Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen 2021

VOLLERING

Vorig jaar leek Demi Vollering op weg naar de overwinning, maar kort na de Muur werd ze toch nog bijgehaald, waarna Anna van der Breggen met de winst aan de haal ging. De jonge renster komt rap aan en zou in een sprint met een groter groepje hoge ogen gooien.

VAN DIJK

Net als Van Vleuten mocht ook Ellen van Dijk juichen in Valencia. De tijdrijdster zou met een aanval in het laatste stuk na de Bosberg voorop kunnen blijven. De jaren lijken nog geen vat te hebben op de sterke Van Dijk die afgelopen jaar wereldkampioen tijdrijden en Europees kampioen op de weg werd.

WIEBES

De laatste Nederlandse kanshebster voor morgen is Lorena Wiebes. Mocht de dameskoers een finale zoals de koers bij de mannen vorig jaar kende, dan is de jong sprintster misschien wel spekkoper.

WAAR KIJK JE?

Het Vlaamse openingsweekend kijk je, net als de rest van het wielerseizoen, live op Eurosport of zonder reclame via discovery+

Omloop Het Nieuwsblad Wielrennen | Hoogtepunten van Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen 2021 2 UUR GELEDEN