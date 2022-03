De mannen van Patrick Lefevere domineren al sinds mensenheugenis het Vlaamse voorjaar, maar dit jaar wil het op de mooie sprintzeges van Mark Cavendish en Fabio Jakobsen na nog niet zo lukken met de klassiekerspecialisten.

Ad

"Ze hebben aan breedte ingeleverd", verklaart Bobbie Traksel de mindere prestaties van de Wolfpack, die het in het verleden juist moest hebben van de vele opties in de finale van koersen.

Wielrennen Wielrennen | VolkerWessels wil tweede Nederlandse profploeg worden EEN UUR GELEDEN

MACHTSBLOKKEN

Jeroen Vanbelleghem ziet echter weinig verschil met de ploegen van vorige jaren. "Ze zijn niemand kwijtgeraakt, maar de concurrentie is sterker geworden", verwijst hij naar de 1-2-3'tjes van UAE Emirates en Jumbo-Visma en de machtsblokken van die equipes.

"Quick-Step Alpha Vinyl is ook buitensporig hard getroffen door Corona en andere ziektegevallen. Met Ballerini, Asgreen en Leclerq viel het cement weg uit de ploeg", plaatste Jan Hermsen een kanttekening. "Stybar, Lampaert en nu ook Alaphilippe vielen ook al weg vanwege ziekte", vult Van Belleghem hem aan.

"Ze zijn gewoon nog niet goed", blijft Traksel bij zijn kritiek. "Alleen Kasper Asgreen is goed. Als je ziet hoe snel hij herstelt van Nieuwsblad naar Kuurne en daarna de andere wedstrijden."

Parijs-Nice | “Half-mens, half-motor, Wout kan alles” - Roglic bedankt Van Aert

VAN AERT

Quick-Step mist in ieder geval een kopman van het niveau van Wout van Aert, daar zijn de heren het over eens. "Van Aert wil de enige kopman zijn, de man waar alles om draait", ziet Vanbelleghem.

"Maar als hij absolute kopman is, komt het er niet altijd helemaal uit, zoals op het WK in Leuven. Hij moet wel eens Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix gaan winnen", gooit Hermsen de knuppel in het hoenderhok.

POGACAR

Van Van Aert is het een kleine stap naar die andere klepper die het voorjaar kleurt, Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE Emirates debuteert in de Ronde van Vlaanderen en onderstreepte de afgelopen weken nogmaals zijn klasse met zeges in de UAE Tour, Strade Bianche en Tirreno Adriatico.

"Hij gaat verrassen, maar niet winnen", is echter de conclusie van Traksel. Hermsen is het met zijn collega eens: "Het wordt allemaal een beetje veel voor hem dit voorjaar."

Tirreno-Adriatico | Pogacar gaat eens op de pedalen staan en laat de rest kansloos

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Milaan - Sanremo Milaan-San Remo | La Primavera bekijk je 293 kilometer lang op Eurosport en discovery+ EEN UUR GELEDEN