Wielrennen

In de zestiende etappe lijkt Roglic tijd te gaan pakken op de leider Remco Evenepoel, maar in de laatste honderd meter raakt de Sloveen de fiets van Wright en komt hij hard ten val. Even later moet de kopman van Jumbo-Visma zelfs uitstappen.

Roglic reageerde enkele dagen stevig hard op zijn valpartij. "Dit zou niet mogen gebeuren. Deze val werd veroorzaakt door het gedrag van een renner. Ik heb geen ogen in mijn rug", klonk het toen.

Memes in groepsapp

Waar Wright de reacties eerst erg vervelend vond, kan de renner van Bahrain-Victorious er inmiddels om lachen. “Naast alle serieuze reacties zie ik in de groepsapp van mij en m’n vrienden de ene na de andere meme over mezelf voorbijkomen”, laat hij weten in de Quicklink Podcast.

“Ze zijn heel goed bedoeld allemaal en ik vind ze ook grappig. Op een gegeven moment werd mij iets doorgestuurd dat ik ook de schuld droeg van de arrestatie van Van der Poel”, grinnikt Wright.

Voor de strijdlustige renner is de kous nu wel echt af. “Het is cool om onderwerp van het gesprek te zijn geweest, maar het is goed dat de serieuze toon nu is verdwenen. Uiteindelijk was het allemaal overweldigend, maar ook een beetje onzinnig.”

