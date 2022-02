Wielrennen

De inmiddels 27-jarige Tietema gold als groot talent in het beloftenpeloton. Hij stond als renner van de opleidingsploeg van BMC Cycling op het podium van de beloftenversie van Parijs-Roubaix. Een huidallergie gooide echter roet in het eten voor de Zwollenaar, waardoor hij zijn droom om profrenner te worden op moest geven.

Na zijn wielercarrière richtte Tietema zich op zijn YouTube-kanaal Tour de Tietema. Het wielerkanaal dat meer dan 100 duizend volgers heeft, baarde opzien door ludieke Wheelie challenges tijdens een bergrit in de Tour de France en de serie ‘50 dagen als prof’.

Vorig jaar kwam het kanaal in het nieuws omdat Tietema het samen met compagnons Josse Wester en Devin van der Wiel aan de stok kreeg met tourorganisator ASO. De organisatie blokkeerde de video’s van het drietal en hen werd verdere toegang tot de Tour ontzegd.

Rentree als wielrenner

De geruchten over een terugkeer van Tietema zoemden al langer in het wielerpeloton rond. Zo ging hij in december en januari al op trainingskamp met het Belgische team. Christophe Brandt, algemeen directeur van de ploeg: “Bas heeft in korte tijd gigantische stappen gemaakt en we vertrouwen dat hij een waardevolle toevoeging zal zijn voor onze ploeg. Hij kan rap aankomen en snelle mannen helpen in een finale, we zijn dan ook heel benieuwd waar zijn grenzen liggen.”

Tietema zelf ziet zijn contract als een mooie beloning voor de progressie die hij geboekt heeft. “Zij hebben mij met open armen ontvangen en de kans gegeven om de afgelopen maanden deel te nemen aan hun trainingskampen. Ik zal nu in wedstrijden moeten laten zien wat ik waard ben.”

De fietsavonturen van Tietema worden gefilmd en uitgezonden op YouTube. Onder de naam 'Plan Bas' begint het kanaal een nieuwe serie die 6 februari van start gaat.

Kalender

Bingoal-Pauwels Sauces komt uit in de Continental ProTour, het niveau onder de World Tour. De ploeg is wel uitgenodigd voor de belangrijkste voorjaarsklassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Parijs - Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. De ploeg rijdt ook de Amstel Gold Race en de Benelux Tour. Welke races Tietema zal rijden, wordt later bekendgemaakt.

