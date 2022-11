Er is al veel gezegd en geschreven over het stoppen van Dumoulin . Het lukte de Giro-winnaar van 2017 niet langer om enige macht uit te stralen op de pedalen en hij maakte zelfs het seizoen niet af. Jumbo had Dumoulin maar wat graag willen helpen om zijn carrière te verlengen, maar slaagde daar niet in.

Giro d'Italia

Geleerde lessen

Terwijl Dumoulin als gestopte wielrenner over zichzelf leert, denkt ook Jumbo-Visma na over wat er is gebeurd. Dat zorgt net zo goed voor geleerde lessen. “Wat ik vooral heb geleerd door Tom is dat wij geen renners in de ploeg moeten halen die al op het hoogste podium in een grote ronde hebben gestaan”, aldus Zeeman in gesprek met Helden Magazine.

“Jonge renners kunnen met ons meegroeien, wij kunnen hen tijdens dat hele proces begeleiden. Als Tom op jongere leeftijd in ons team had gezeten dan hadden we hem beter kunnen begeleiden”, vervolgt de sportief directeur, die veel heeft nagedacht hoe hij Dumoulin kon helpen.

Giro d'Italia

Geen stabiele toprenner

“Vooral in het eerste jaar, in 2020. We hadden verwacht dat er een stabiele toprenner bij ons in de ploeg kwam. Hij werd door de medische staf van zijn knieproblemen afgeholpen, op het eerste trainingskamp ging het ook supergoed. Hij reed de beste tijd ooit van alle renners die bij ons hebben gefietst.”

Daarna begon Dumoulin te kwakkelen. Schitteren in het geel-zwart gebeurde zelden tot nooit. “De coronapandemie brak uit en die had grote impact op Tom”, stipt Zeeman aan. “In het eerste jaar hebben we heel hard gewerkt om te kijken hoe hij zich beter kon voelen. In 2021 besloot hij een break te nemen.”

Tour de France

Niet meer onbevangen

“Na een paar maanden keerde Tom terug en zei heel duidelijk: ‘Laat mij mijn gang maar gaan’. Waar we in 2020 nog heel hard probeerden om hem mee te krijgen in onze manier van werken, lieten we hem daarna vrij. Het onbevangene was er bij hem al helemaal vanaf, wielrennen was voor hem een heel lastige job geworden.”

Wellicht valt mede op basis van de woorden van Zeeman te begrijpen waarom Jumbo-Visma de zeventienjarige Jørgen Nordhagen onder contract heeft genomen. De Noor combineert zijn wielercarrière met professioneel langlaufen en wordt in 2025 in de World Tour verwacht.

Voorlopig is Vingegaard uiteraard de grote troef die wordt uitgespeeld.

Tour de France

