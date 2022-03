Op de website van zijn ploeg UAE Emirates vertelt Pogacar dat hij zonder specifieke verwachtingen richting de kasseienkoersen gaat. "Ik wil alles op mij laten afkomen en zo veel mogelijk plezier beleven."

Pogacar gaf zelf aan bij zijn ploeg graag naar Vlaanderen te willen in het voorjaar. "Ik heb ernaar uitgekeken om naar Vlaanderen te komen. De passie voor het wielrennen en de historie zijn er uniek en ik wil daar deel van uitmaken."

Vertrouwen

Ondanks het gebrek aan ervaring heeft Pogacar vertrouwen in een goed resultaat. "Wat ik mag verwachten? De conditie is goed en hopelijk kunnen we een vooraanstaande rol spelen. Ik weet ook dat de typische Vlaamse wedstrijden die eraan komen heel anders zijn dan andere koersen."

Gelukkig heeft de Sloveen mensen om zich heen die wel over de nodige ervaring beschikken. "Ik heb Matteo Trentin binnen de ploeg en die kent dit type koersen wel. Ik zet een beetje een stap in het onbekende, maar rondom mij zijn er wel mensen die weten wat er zit aan te komen."

