Wielrennen

Een jaar nadat de Cobra, zoals de bijnaam van Sonny Colbrelli luidt, definitief doorbrak, kwam zijn loopbaan abrupt ten einde. Na de finish van een rit in de Ronde van Catalonië zakte de Italiaan in elkaar. Zijn hart hield er korte tijd mee op, maar hij overleefde.

Er werd een defibrillator geplaatst om te voorkomen dat Colbrelli's hart nog een keer stil zou komen te staan. Een medische noodzakelijkheid, maar omdat het in Italië verboden is om daarmee topsport te bedrijven, was het ook meteen het einde van zijn koersbestaan.

In een exclusief afscheidsinterview met Eurosport stond de winnaar van Parijs-Roubaix en het Europees kampioenschap stil bij dit einde van zijn carrière en keek hij vooruit naar zijn verdere leven.

ERIKSEN

"Ik werd wakker in het ziekenhuis en dacht meteen aan Christian Eriksen. Na een paar dagen lukte het me om zijn nummer te bemachtigen en heb ik hem proberen te bellen. Niet veel later kreeg ik een berichtje terug: 'Ben nu nog aan het trainen, maar bel je met 10 minuutjes terug vanuit de kleedkamer.'"

"Dat betekende heel veel voor me", vervolgt Colbrelli. "Dat zo'n groot kampioen je iets schrijft gaf me de kracht om door te gaan, een nieuwe invulling aan mijn leven te geven."

De Deen kreeg na zijn hartaanval de kans om een mooie transfer te maken naar Manchester United en zal de komende weken te bewonderen zijn tijdens het WK in Qatar. Iets soortgelijks was Colbrelli niet gegund. "Het is jammer dat ik in de toekomst me niet kan meten met Remco Evenepoel en Matthieu van der Poel, twee renners die ik in het verleden verslagen heb."

EEN NIEUW LEVEN

"Maar nu kan ik wel van dichtbij zien hoe mijn kinderen opgroeien. Als wielrenner ben je vaak van huis, staan je koffer altijd klaar en zie je je kinderen vooral via de telefoon. Ik kijk er echt naar uit om nu vaker bij ze te zijn."

Tegelijkertijd is dat op pad zijn met zijn teamgenoten ook wat Colbrelli het meest zal missen van het profbestaan. "Ik had altijd veel plezier met mijn kamergenoten. Vooral met Caruso en Mohoric kon ik het goed vinden. Maar ook het opspelden van een rugnummer voor een koers en de adrenaline van een laatste kilometer zal ik gaan missen."

HERINNERINGEN

"Af en toe ga ik kijken bij jeugdkoersen. In de toekomst wil ik mijn liefde voor de sport overbrengen op die kinderen. Dat ze plezier hebben in het fietsen, of dat nu op de weg, in het veld of op de mountainbike is."

"Die jonge wielrennertjes doen me altijd terugdenken aan mijn eerste fiets, mijn eerste koers. Mijn eerste Giro d'Italia zal ik nooit vergeten. Ik lag continu op de grond en dacht steeds: wat doe ik hier? Waarom ben ik wielrenner? Maar als je hem dan uitgereden hebt - en daarna ook nog een Tour de France en een Vuelta d'Espana - dan voelt dat bijna als een overwinning."

"Ik had nog graag de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat zou de kers op de taart zijn geweest. De koers die Tom Bonnen, een renner die ik nog altijd enorm bewonder, en Fabian Cancellara hebben gewonnen. Maar nu heb ik andere uitdagingen en ik ga er alles aan doen om nieuwe doelen te bereiken."

