Wielrennen

Want Bäckstedt kan alles. Waar ze rijdt, wint ze. En vaak ook nog met grote overmacht. Haar titel in Wollongong was haar tweede op de weg.

Eerder zegevierde ze ook in de tijdrit. Na een race van ruim 14 kilometer dook zij als enige onder de grens van twintig minuten. En ook die van negentien minuten trouwens. Ze finishte na 18:26. De Duitse Justyna Czapla had 1:36 langer nodig en werd tweede. Het eerste deel van 7 kilometer legde ze zeventien seconden sneller af dan Ellen van Dijk, de wereldkampioen bij de elite.

Eerder dit jaar schreef ze ook de wereldtitel veldrijden bij de junioren op haar naam. In de Ethias Cross zegevierde ze ook al op het hoogste niveau in het veld. En dan is Bäckstedt ook nog eens regerend wereldkampioen achtervolging op de baan bij de junioren. Vorig jaar pakte ze op de piste maar liefst drie Europese titels.

Wielerfamilie

Dat Bäckstedt zo goed is, is wel te verklaren. Ze komt uit een echte wielerfamilie. Vader Magnus was een Zweedse sprinter die onder andere in 1998 een etappe won in de Tour de France. Zes jaar later won hij Parijs-Roubaix.

Hij trouwde met de Britse Meghan Hughes, ook een ex-wielrenster. Zij werd onder andere in 1998 nationaal kampioene op de weg. Samen gingen zij in Wales wonen en kregen twee dochters. Allebei komen zij inmiddels uit op het hoogste niveau.

De twintigjarige Elynor Bäckstedt rijdt voor Trek-Segafredo. Zij eindigde dit jaar als tweede in het jeugdklassement van de Baloise Ladies Tour. Ook tijdens het Britse kampioenschap tijdrijden onder 23 werd ze tweede. In de wegrace werd ze vijfde. Een multitalent als haar ruim twee jaar jongere zus is ze echter niet.

Prof bij EF

Zoe Bäckstedt ging halverwege dit seizoen haar zus achterna en deed haar intrede in het profpeloton. Ze was de afgelopen maanden stagiair bij EF Education en heeft voor komend seizoen een profcontract getekend.

Hier kan ze het veldrijden en het rijden op de weg blijven combineren, liet ze weten tijdens haar presentatie deze zomer. "Het maakt het leven een stuk gemakkelijker dan koersen voor twee teams. Een trainingskamp met de wegploeg is moeilijk te combineren met het veldritseizoen."

Ook ploegleider EF Education-ploegleider Linda Jackson is blij met de aanwinst. "Ze is een ongelooflijk talent in beide disciplines. Ons doel is om Zoe te ondersteunen om de laatste stap naar de elite te zetten."

Domineren in de toekomst

Alles lijkt erop dat Bäckstedt de komende jaren het vrouwenwielrennen gaat domineren. En misschien wel voor altijd gaat veranderen. En dat terwijl zij er in eerste instantie weinig in zag om wielrenner te worden. "Lange tijd haatte ik wielrennen. Ik deed ook aan korfbal, tennis en atletiek. Dat was een stuk korter. Ik zei daarom tegen mijn vader dat ik best wilde fietsen, maar niet langer dan twee uur achter elkaar", vertelde Bäckstedt vorig jaar aan Swisscycles.

"Pas toen ik een jaar of elf was, kon ik echt van de sport genieten. Op een dag kwam de omslag en wist ik: dit wil ik gaan doen."

Ook Bäckstedt weet dat haar afkomst enorm belangrijk is. "Ik heb de sprintsnelheid en kracht van mijn moeder en het uithoudingsvermogen van mijn vader. Dat is gewoonweg een ideale combinatie."

