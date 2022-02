Wielrennen

Voor de tweede keer in haar professionele wielercarrière is Lizzie Deignan zwanger. Toen ze het vertelde aan Ina Teutenberg, sportief directeur van haar ploeg, werd ze verrast door de reactie van de ploeg: "Dat is f****** fantastisch! Gefeliciteerd!" Dat Deignan in 2022 niet in actie gaat komen is voor haar ploeg, Trek-Segafredo, geen probleem. De 33-jarige renster krijgt namelijk een contractverlenging tot en met 2024 aangeboden: "We zijn erg blij dat Lizzie bij ons blijft fietsen en dat ze haar contract nu verlengt tot en met 2024."

In september 2018 werd dochter Orla geboren. Een jaar later won ze de OVO Energy Women's Tour. Ook wist ze Luik-Bastenaken-Luik, La Course en de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen te winnen. Lizzie Deignan heeft goede moed dat ze ook na haar tweede zwangerschap weer op het hoogste niveau kan terugkeren. "Omdat ik het al eens heb meegemaakt, weet ik dat het mogelijk is om het nog eens te doen. Uiteraard is het een zware uitdaging voor je lichaam, maar fysiek gezien bleek het eigenlijk eenvoudiger dan ik had verwacht. Dat steunt mij in de gedachte om ook na een tweede kind weer terug te kunnen keren."

Voorbeeldfunctie

De 33-jarige renster is trots op haar voorbeeldfunctie in de sportwereld: "Ik denk dat het heel belangrijk is dat vrouwen het moederschap niet zien als een belemmering in hun carrière. Moeder worden is altijd een droom geweest voor mij, maar een professionele sporter zijn ook. Om dat te kunnen combineren maakt mij enorm trots. Meer vrouwen zouden dit moeten kunnen doen. En het zou bovendien meer aangemoedigd en gesteund moeten worden."

