De prijs is een initiatief van het Franse blad Vélo en wordt sinds 1992 uitgereikt. Voor het eerst wordt er ook een prijs uitgereikt voor de beste vrouwelijke wielrenner: de Velo d’Or Femmes. Vorig jaar werd Annemiek van Vleuten al genomineerd voor de algemene titel.

In de dertig jaar dat de prijs is uitgegeven, won nog nooit een Nederlander de prijs. De afgelopen twee jaar ging de prijs naar Slovenië. Primoz Roglic won in 2020, terwijl Tadje Pogcar de Velo d’Or in 2021 pakte.

Genomineerden mannen:

Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Jai Hindley, Fabio Jakobsen, Harrie Lavreysen, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Wout van Aert, Dylan van Baarle, Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard.

Genomineerden vrouwen:

Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Audrey Cordon-Ragot, Pauline Ferrand-Prevot, Mathilde Gros, Lotte Kopecky, Juliette Labous, Elisa Longo Borghini, Ashleigh Moolman-Pasio, Cecilie Uttrup Ludwig, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Marianne Vos, Lorena Wiebes.

