In totaal worden er maar liefst twaalf races georganiseerd voor mannen en vrouwen op 8 en 9 oktober. Deze zijn bijna allemaal gebaseerd op leeftijd, waarbij er zelfs een wedstrijd is voor fietsers van boven de 60. In dit artikel wordt echter vooral gefocust op de elite race bij de vrouwen op 8 oktober en de elite race bij de mannen op 9 oktober.

In tegenstelling tot het wielrennen op de weg, is de sfeer bij gravelraces een altijd vrij ontspannen. Dat zie je ook terug aan de indeling van de races. Zo rijden amateurs en professionals zij aan zij. Normaal gesproken starten de mannen en de vrouwen zelfs op hetzelfde moment en rijden ze dezelfde afstand, maar de UCI heeft besloten om dit concept los te laten.

De kans is dus wel aanwezig dat Mathieu van der Poel aan het begin van de race gezelschap krijgen van een aantal amateurs. Landen hebben 20 startbewijzen gekregen die ze mogen verdelen over hun beste mannen en vrouwen.

Omdat de sport nog jong is, zal het voor lang niet iedereen mogelijk zijn om uitsluitend profs aan de start te laten verschijnen. Bovendien hadden amateurs de kans om dit jaar via twaalf UCI wereldbekerwedstrijden kwalificatie voor het WK in Veneto af te dwingen.

Parcours

Gravelraces kenmerkten zich de afgelopen jaren vooral door lange en zware parcoursen. Bij de mannen waren races van meer dan 300 kilometer geen uitzondering. De UCI heeft echter besloten om het eerste WK relatief toegankelijk te houden en ook recreanten een kans te geven om mee te doen. Zowel de mannen als de vrouwen starten in Vincenza en finishen in Cittadella.

Bij de vrouwen is het parcours 140 kilometer lang. Hiervan bestaat ongeveer 32 procent uit onverharde stukken, 31 procent uit asfalt, 24 procent uit hard gravel, 10 procent uit verharde wegen en 1 procent uit kasseien. Het aantal hoogtemeters is met 700 zeer goed te doen.

Voor de mannen staat een parcours van 194 kilometer klaar. Dit circuit bestaat voor ongeveer 36 procent uit onverharde wegen, voor 27 procent uit asfalt, voor 18 procent uit hard gravel, voor 17 procent uit verharde wegen en voor 1 procent uit kasseien. Ook hier valt het aantal hoogtemeters met 800 behoorlijk mee.

Uit deze verdeling blijkt dat de UCI de naam gravelrace niet helemaal eer aan doet. Er is vooral sprake van een mix van ondergronden, waardoor een combinatie van wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken ontstaat. Dit betekent dan ook dat het parcours technisch een stuk minder uitdagend is dan normaal gesproken het geval is bij gravelraces.

Materiaal

Dat het parcours technisch relatief makkelijk is, heeft ook impact op het materiaal van de deelnemers. Normaal gesproken kenmerkt een gravelbike zich door een robuuster frame en een stuk dikkere banden dan onder een racefiets zitten.

Naar verluidt zullen de toppers dit keer echter met veel dunnere banden genoegen nemen, aangezien de kans op lekke banden op dit parcours een kleiner is. Vermoedelijk zijn 32 millimeter banden voldoende, welke zelfs smaller zijn dan de banden die een gemiddelde veldrijder gebruikt.

Van de UCI mogen de renners op elk type fiets deelnemen aan het WK, zo lang er geen elektrische aandrijving in zit. Tijdens de wedstrijd zijn de voorwaarden echter een stuk strenger. Renners mogen niet wisselen van fiets en moeten de race dus finishen op de fiets waarmee ze gestart zijn.

Bovendien is hulp alleen toegestaan in specifieke zones en dus dragen de renners zelf reservebanden en plaksetjes bij zich. De kans is namelijk groot dat je bij een lekke band jezelf uit de brand moet helpen.

De deelnemers

Het deelnemersveld op het eerste WK is meteen indrukwekkend, vooral bij de mannen. Mathieu van der Poel is misschien wel de grootste naam die aan de start staat zondag. Vorig jaar bewees hij in de Strade Bianche al uitstekend overweg te kunnen met het gravel. In een persbericht maakte de Nederlander zijn deelname officieel.

"Zondag schrijven we geschiedenis als ik mijn eerste gravelrace ooit rijd. Ook al is het nieuw voor me, toch voelde het als iets tussen wegwielrennen en veldrijden in toen ik op een gravelbike ging trainen vandaag. Het is vooral leuk om hier te zijn en als ik me goed voel zondag, zullen we natuurlijk ons best doen voor een zo goed mogelijk resultaat", aldus de winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

Van der Poel is echter zeker niet de enige publiekstrekker zondag. Ook Peter Sagan, Nikki Terpstra en Nathan Haas verruilen de wegfiets zondag voor ene gravelbike. Daarnaast doen er sterke geruchten de ronde dat ook Zdenek Stybar, Greg van Avermaet en Alex Howes hun pijlen op het WK gravel hebben gericht.

De overlap tussen het wegwielrennen en gravelraces is niet verrassend. Fietsproducenten hebben de hype rondom de gravelbike ontdekt en zetten steeds meer in op deze nieuwe markt. Uiteraard zien deze grote merken graag dat hun boegbeelden reclame maken voor deze fietsen op een podium als het WK. In de laatste aflevering van Kop over Kop bespraken Sander Valentijn, Jan Hermsen, Bobbie Traksel en Jeroen Vanbelleghem dit fenomeen nog.





Waar kijk je?

Het WK gravel is in zijn geheel te zien bij discovery+. Schakel zaterdag om 12.00 uur in om de vrouwenrace te bekijken en zet zondag vanaf 11.00 uur de stream aan om te genieten van het WK zonder onderbroken te worden door reclames.

