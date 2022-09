De Sloveen van UAE Team Emirates heeft na zijn tweede plaats in de Tour de France zijn goede benen weer gevonden, zo bewijst hij met de winst in de Canadese klassieker. “De vorm lijkt op tijd in orde te zijn voor het WK. Ik hoop op een goed toernooi.”

Het is niet de eerste keer dat Pogacar deelneemt aan de tijdrit op een wereldkampioenschap. In 2021 werd de tweevoudig Tourwinnaar tiende met 1:53 minuten achterstand op winnaar Filippo Ganna.

Ad

Pogacar hoopt die prestatie in de race tegen de klok te verbeteren, maar kijkt ook uit naar de wegwedstrijd. “De wegrit is een ander parcours dan vandaag. Door de lengte van de wedstrijd wordt het desondanks een hele zware koers, maar ik stap met veel vertrouwen in het vliegtuig naar Australië.”

Wielrennen Wielrennen | Alaphilippe reist af naar WK, Lefevere kritisch – “Liever dat hij in onze trui koerst" 09/09/2022 OM 09:18

GP Montreal | Pogacar de sterkste in attractieve koers, Van Aert moet het hoofd buigen in de sprint

Van Aert hoopvol

De 23-jarige Pogacar versloeg in Montreal een andere topfavoriet voor de regenboogtrui, Wout van Aert. Na afloop van de klassieker is de Belg voor de camera van Wielerflits hoopvol voor volgende week.

“De benen zijn goed, zeker en vast. Vandaag was een belangrijke test, omdat het een lange en zware koers was. Ik ben blij dat ik een finale heb kunnen rijden, maar ik kwam een beetje tekort in de sprint. Het parcours is hier zwaarder dan in Wollongong, dus ik kan met vertrouwen naar Australië afreizen.”

WK voor vroege vogels

De tijdrit bij de mannen in Wollongong staat aanstaande zondag op de rol. De start is om 05:40 uur en de finish wordt verwacht rond 09:00 uur Nederlandse tijd.

Pogacar krijgt precies een week rust tussen de twee koersen, want zeven dagen later moet de Sloveen het al laten zien in de wegwedstrijd. De start in Australië is omstreeks 02:00 uur Nederlandse tijd, de finish is in de vroege ochtend te zien rond 09:00 uur.

WAAR KIJK JE?

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wielrennen GP Montreal | Pogacar de sterkste in attractieve koers, Van Aert moet het hoofd buigen in de sprint 12 UUR GELEDEN