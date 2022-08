De voorbereidingen op het WK in Wollongong zijn in volle gang. Wout van Aert won in voorbereiding op het Wereldkampioenschap de Bretagne Classic. Nederlandse kopman Mathieu van der Poel begon zijn voorbereiding in de Druivenkoers in Overijse.

Van Aert en van der Poel zullen in ieder geval geen concurrentie krijgen van Ierse renners als Eddy Dunbar of Sam Bennett. De Ieren hadden met vier renners in de wegwedstrijd kunnen starten, maar er zal niemand met het Ierse tricot aan de start staan.

Persbericht

In een persbericht liet de Ierse bond weten dat de beslissing om niet mee te doen aan het WK met name door financiële redenen is ingegeven. “Meedoen in Australië zou ons budget voor dit jaar ver overschrijden. De kosten om mee te doen aan wedstrijden zijn dit jaar een stuk hoger geworden.”

“Het WK is ook een wedstrijd waar succes verre van verzekerd is. Meedoen aan het EK in alle categorieën was een uitdaging die we aankonden. Het WK is een ander verhaal”, liet de bond weten.

Directeur topsport Iain Dyer zegt dat er keuzes gemaakt moeten worden. “We moeten ons niet zo erg richten op de elitesport en dat we de kraan dichtdraaien voor andere gebieden. We hebben onze junioren en beloften mee laten doen aan de Tour de l’Avenir en aan het WK junioren op de baan. Zo ontstaan er nieuwe toppers”

“Onze kosten voor vluchten en accommodatie is dit jaar zo’n 70 tot 80% omhoog gegaan. We hebben de beslissing genomen om op dit moment prioriteit te geven aan andere activiteiten en talentontwikkeling”, legt algemeen directeur Matt McKerrow uit.

