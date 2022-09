“Het parcours van de wegwedstrijd is te zwaar voor de echte sprinters met circa 2.600 hoogtemeters in totaal. In de eerste lus krijgen de rensters de Mount Keira voorgeschoteld, een klim van 8,5 kilometer. Vervolgens rijden zij zes keer het Wollongong City Circuit waar de Mount Pleasant in is opgenomen. Dat is een klim die lijkt op de Cauberg maar nog wat steiler is”, zegt de bondscoach.

Met Annemiek van Vleuten heeft de Nederlandse ploeg een renner in huis die op het parcours goed uit de verf zou moeten komen. Marianne Vos wordt meegenomen in het geval de groep op de streep nog groter is.

Naast Van Vleuten en Vos staan ook Shirin van Anrooij, Ellen van Dijk, Floortje Mackaij, Riejanne Markus en Demi Vollering op de startlijst. Van Vleuten, Van Anrooij en Van Dijk komen ook in actie op de tijdrit.

Shirin van Anrooij maakt als twintigjarige ook nog kans op de wereldtitel bij de beloften. Die worden tijdens de tijdrit en wegwedstrijd gelijktijdig met de elitewedstrijd gehouden.

