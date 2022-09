Het is de bedoeling dat na de WK's van 2023 in Glasgow om de vier jaar een Super-WK georganiseerd wordt. De andere jaren zullen de verschillende wereldkampioenschappen zoals vroeger op verschillende plekken en tijdstippen opgezet worden.

Na Glasgow 2024 is Zurich aan de beurt om het WK op de weg te organiseren. Een jaar later wordt in Rwanda geschiedenis geschreven door voor het eerst een WK op Afrikaanse bodem te verrijden.

Vandaag werd tegelijkertijd met de aankondiging van het Super-WK in Haute-Savoie aangekondigd dat Montreal de gastheer zal zijn van het WK op de weg in 2026. Zo is de wielerkalender tot en met 2027 bekend wat betreft het wereldkampioenschap.

Eerst moet echter nog het WK in Wollongong zijn hoogtepunt beleven. We zagen eerder deze week al Tobias Foss zeer verrassend wereldkampioen tijdrijden worden en dit weekend staat de echte climax pas op het programma met de wegrit van de mannen en de vrouwen in de vroege ochtenden van zaterdag en zondag.

