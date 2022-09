Julian Alaphilippe kent een onfortuinlijk seizoen in de regenboogtrui. Een spectaculaire valpartij zonder erg in de Strade Bianche. Een heftige knal tegen een boom in Luik-Bastenaken-Luik waarbij hij meerdere botbreuken en een klaplong aan overhield. De beelden dat Romain Bardet zijn landsgenoot te hulp schoot gingen de wereld over. In de Vuelta was de regenboogtrui weer regelmatig op kop van de koers te zien voor zijn kopman Remco Evenepoel, maar in de elfde etappe kwam hij wederom ten val en ontwrichte daarbij zijn schouder. Er werden geen breuken geconstateerd en dus was deelname aan het wereldkampioenschap nog mogelijk.

Ad

Lefevre

Wielrennen Wielrennen | Giro 2023 legt rode loper uit voor Evenepoel met drie tijdritten volgens HLN 2 UUR GELEDEN

De Franse selectie is nu officieel bekend gemaakt en de naam van de huidige wereldkampioen staat dus op die lijst. Patrick Lefevre sprak al eerder zijn ongenoegen uit over de deelname van zijn renner. Of Alaphilippe ook echt fit genoeg is om een gooi te doen naar zijn derde titel op rij moet blijken, maar de Franse selectie neemt meerdere speerpunten mee richting Australië.

Romain Bardet, Rémi Cavagna, Christophe Laporte, Florian Sénéchal en Pavel Sivakov kunnen stuk voor stuk ook meedoen om de prijzen. Daarnaast zijn ook Bruno Armirail, Valentin Madouas en Quentin Pacher van de partij. Cavagna en Armirail rijden de individuele tijdrit voor de Frankrijk.

Lange finale

Bij het wereldkampioenschap in Leuven was het de Franse ploeg die op 180 kilometer van de meet openbrak. Met de onzekere vorm van Alaphilippe is het een risico om de koers zo vroeg al hard te maken. Wat het plan is voor Wollongong gaan we vanzelf zien.

WAAR KIJK JE?

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+. Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wielrennen WK Wielrennen | Programma en Nederlandse deelnemers voor WK in Wollongong 3 UUR GELEDEN