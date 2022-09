De mannen starten in Edinburgh nabij de slapende vulkaan Arthur's Seat. Na een aanloop van 133 kilometer draaien zij het technische parcours van 14,4 kilometer op in Glasgow. Deze leggen zij tien keer af. De finish is op George Square.

Korte klimmetjes

Vlak is het parcours niet. De renners moeten in Glasgow meerdere korte klimmetjes , onder andere naar Park Circus, bedwingen. In totaal staan er 193 hoogtemeters per ronde op het programma. Het totale parcours voor de mannen bevat 3.167 hoogtemeters.

De vrouwen moeten bijna 2.000 hoogtemeters bedwingen. Hun totale parcours bedraagt 157,4 kilometer. Na de start langs de oevers van de Loch Lomond leggen de rensters bijna 70 kilometer af voordat zij aan het lokale parcours beginnen. In totaal staat deze zes keer op het programma. De mannen beloften rijden dezelfde route, maar doen een extra ronde in Glasgow.

De junioren blijven in Glasgow. Zij leggen negen (mannen) en vijf (vrouwen) lokale rondes af. De tijdritten staan op het programma rondom de Schotse stad Stirling.

Super WK

Het eerste zogenaamde Super WK vindt plaats van donderdag 3 tot en met zondag 13 augustus 2023 (dus tussen de Tour de France en Vuelta in) en staat ruim een maand eerder op de kalender dan dit jaar. De wegwedstrijd bij de mannen staat op zondag 6 augustus op het programma. De vrouwen komen op zondag 13 augustus in actie. Daarmee wijkt de UCI af van de traditionele volgorde van de wedstrijden.

De baanwielrenners strijden tussen donderdag 3 augustus en dinsdag 8 augustus om de medailles. Het mountainbikeprogramma duurt van dinsdag 8 augustus tot en met zaterdag 12 augustus. De BMX-races vinden allemaal plaats in het laatste weekend.

Waar kijk je?

