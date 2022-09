Bekijk hier het complete programma van het WK in Wollongong. Voor een vooruitblik op het parcours en de favorieten voor de regenboogtrui klik hier

Individuele Tijdrit Elite Vrouwen (34,2 km)

Start: 01:35 uur, Finish: 04:30 uur

Nederlanders: Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Shirin van Anrooij



Individuele Tijdrit Elite Mannen (34,2 km)

Start: 05:40 uur, Finish: 09:00 uur

Nederlanders: Bauke Mollema, Daan Hoole

Individuele Tijdrit Beloften Mannen (28,8 km)

Start: 05:20 uur, Finish: 09:00 uur

Nederlanders: Mick van Dijke, Axel van der Tuuk

Individuele Tijdrit Junioren Vrouwen (14,1 km)

Start: 01:30 uur, Finish 03:05 uur

Nederlanders: Anna van der Meiden, Nienke Vinke

Individuele Tijdrit Junioren Mannen (28,8 km)

Start: 05:20 uur, Finish: 09:00 uur

Nederlanders: Sjors Lugthart, Mees Vlot

Mixed Relay (28,2 km)

Start: 06:20 uur, Finish: 09:00 uur

Nederlanders: Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus, Ellen van Dijk, Daan Hoole, Mathieu van der Poel, Bauke Mollema

Wegwedstrijd Junioren Mannen (135,6 km)

Start: 00:15 uur, Finish: 03:35 uur

Nederlanders: Sjors Lugthart, Menno Huising, Max van der Meulen, Viego Tijssen, Mees Vlot



Wegwedstrijd Beloften Mannen (169,8 km)

Start: 05:00 uur, Finish 09:10 uur

Nederlanders: Mick van Dijke, Tim van Dijke, Olav Kooij, Axel van der Tuuk, Casper van Uden

Wegwedstrijd Junioren Vrouwen (67,2 km)

Start: 00:00 uur, Finish: 01:50 uur

Nederlanders: Mirre Knaven, Anna van der Meiden, Rosita Reijnhout, Nienke Vinke, Babette van der Wolf



Wegwedstrijd Elite Vrouwen (164,3 km)

Start: 04:25 uur, Finish: 09:00 uur

Nederlanders: Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Ellen van Dijk, Marianne Vos, Floortje Mackaij, Riejanne Markus, Shirin van Anrooij

Wegwedstrijd Elite Mannen (266,9 km)

Start: 02:15 uur, Finish 09:00 uur

Nederlanders: Mathieu van der Poel, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Wout Poels, Daan Hoole, Taco van der Hoorn, Pascal Eenkhoorn, Jan Maas

