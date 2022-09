Het parcours in Australië lijkt op papier geschikt voor renners met een goede eindsprint, die ook bergop hun mannetje staan. De keuze om vooral op Mathieu van der Poel in te zetten, is daarmee niet onlogisch. De vraag is alleen hoe het met de vorm van VDP gesteld is. In de Tour de France kon hij weinig indruk maken en werd Parijs niet gehaald.

Als Van der Poel het lastig krijgt bergop, zullen vooral Wout Poels en Bauke Mollema voor ondersteuning kunnen zorgen. Voor het vlakke heeft hij met Dylan van Baarle en Daan Hoole twee sterke mannen en Pascal Eenkhoorn kan als lead-out nuttig zijn. Zo heeft Nederland een gebalanceerd team voor het WK.

Ad

WK wielrennen | Van der Poel gooit bidon van grote afstand bijna in kliko

Tour de France Wielrennen | Pogacar over ‘fatale’ elfde etappe in Tour de France - “Jumbo-Visma heeft me gebroken" 2 UUR GELEDEN

De wegwedstrijd voor mannen staat op het programma op zondag 25 september. Daarvoor wordt eerst nog op 18 september de individuele tijdrit gereden, waar Mollema en Hoole voor zijn geselecteerd. Op woensdag de 21 rijden Hoole en Mollema ook met Van der Poel de mixed relay. Het team wordt gecompleteerd door dames Riejanne Markus, Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk.

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+. Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wielrennen Tour of Britain | Cees Bol wint na een fotofinish 2 UUR GELEDEN