New South Wales is in september 2022 gastheer van het WK wielrennen, als alles coronatechnisch tenminste een beetje haalbare kaart blijft, want het wielernieuws van ‘Down Under’ betreft sinds de uitbraak afgelastingen, afgelastingen en nog eens afgelastingen.

Als alles kan doorgaan zoals voorgesteld, belooft het echter een geweldig WK te worden. De start van de wegrace voor eliterenners is aan de iconische Sea Cliff Bridge, waarna koers wordt gezet naar Wollonging City over een totale afstand van 274,5 kilometer.

Sea Cliff Bridge

De route behelst verder een klim middenin het regenwoud en de finishlijn is getrokken aan het strand. De wind krijgt waarschijnlijk ook nog eens deels vrij spel, waardoor ook een strijd met de elementen valt te verwachten.

Een van die elementen is de Mount Keira, een regenwoudklim van bijna 9 kilometer lengte en een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent, maar met uitschieters tot 15 procent. Ook op het lokale circuit moeten de deelnemers met de klimbenen bloot.

De route naar Mount Pleasant loopt gemiddeld op met 7,7 procent, met een maximale stijging van het dubbele: 14 procent dus. Dit klinkt niet bepaald als een kolfje naar de hand voor Caleb Ewan, die het liefst een vlakke aanloop heeft om het vervolgens in de sprint af te maken.

