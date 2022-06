Gisteren nog wat het uitgerekend Lorena Wiebes zelf die als eerste onderuit ging in de laatste bocht. Gelukkig zonder al te veel erg, want vandaag schrijft ze de tweede etappe van The Women's Tour op haar naam. In de sprint was ze verreweg de sterkste. Clara Coppino behoudt wel haar leiderstrui en staat nog drie seconden voor op Wiebes die nu derde staat in het algemeen klassement. De tweede plek is voorlopig bezet door Maike van der Duin.

