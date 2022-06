Womens's Tour | Grace Brown is de beste vluchter in vierde etappe en neemt de leiding over

Nadat de vroege vlucht was gegrepen, ontstond een nieuwe kopgroep van tien met onder anderen Ellen van Dijk, Longo Borghini, Alexandra Manly en Brown. Team DSM werkte daarachter hard voor leidster Lorena Wiebes, maar slaagde er niet in dichter bij te komen dan tot dertig seconden.

Samenwerking

Op drie kilometer van de meet nam Brown de benen en Niewiadoma en Longo Borghini volgden. In de groep daarachter was de samenwerking ver te zoeken. Hierdoor konden de drie vooraan sprinten om de winst. De Australische bleek over de beste benen te beschikken. Riejanne Markus sprintte naar de vierde plaats.

Wiebes was de beste in de sprint van het peloton, op 1.16 minuut achter winnares Brown die de nieuwe leidster is in het klassement. De Australische heeft vier seconden voorsprong op Niewiadoma en zes seconden op Longo Borghini.

