Een groepje met Mieke Kröger als locomotief mocht tot vijf kilometer van de finish hopen op een mooie uitslag. Het peloton was echter vastbesloten en gaf Kröger en haar kompanen Ane Iversen en Alessia Patuelli geen kans.

Longo Borghini was de eerste die de sprint aanging op achthonderd meter van de finish. De aankomst in Oxford was namelijk lastig met een stuk vals plat en veel bochten. Met die versnelling kon ze haar concurrente Brown op achterstand zetten.

Achter Longo Borghini was Wiebes en haar ploeg DSM goed bij de les. Op vierhonderd meter van de streep kwam ze al op kop. Deze positie gaf ze met een machtsvertoning niet meer af waardoor ze op weg ging naar haar derde etappezege.

Achter Wiebes was het een millimeterspel dat zeer belangrijk was voor het klassement. Longo Borghini moest minstens derde worden om Brown voorbij te gaan. Na bestudering van de finishfoto deed ze precies wat van haar gevraagd werd, ze werd derde en pakt zo de Womens Tour met een seconde voorsprong.

