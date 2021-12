“Voordat ik stil kwam te liggen op de baan wist ik al dat het mis was”, blikt Cavendish terug. “Ik hoorde mijn ribben, maar het eerste waar ik aan dacht waren mijn vrouw en kinderen. Ik wilde zo snel mogelijk opstaan om te laten zien dat ik in orde was”, zegt de 36-jarige renner tegen Eurosport.

“Valpartijen zijn nu eenmaal onderdeel van het wielrennen, maar dit was een vreemde crash. Dat er water ligt op een wielerbaan en er een kettingreactie ontstaat waarin ik er het slechtst aan toe ben... Daar hou je geen rekening mee als je aan de start staat.”

De renner ging een week geleden hard onderuit tijdens het laatste onderdeel van de Zesdaagse van Gent, de koppelkoers. De renner werd naar het ziekenhuis in Gent gebracht en werd na vijf dagen ontslagen.

Understatement

“Ik moet nu rust houden en het even aanzien, maar het is wat het is. Ik was toch toe aan een korte vakantie, die gaat nu misschien een weekje langer duren,” vertelt de renner met Brits gevoel voor understatement. “Daarna kan ik binnenshuis beginnen aan mijn voorbereiding.”

Cavendish heeft nog geen contract getekend voor volgend seizoen, maar naar verluidt rijdt de Brit ook in 2022 weer voor de ploeg van Patrick Lefevere.

