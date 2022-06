Hoewel het parcours dus helemaal anders was, kende de derde rit van de ZLM Tour een zelfde slot als de vorige etappes. Weer mochten Olav Kooij en Jakub Mareczko de degens kruisen om de ritzege. Dit keer zag de jury geen enkele reden om de Italiaan de overwinning te ontnemen en dus blijft die dit keer staan.

VROEGE VLUCHT

Tim Bierkens (Allinq CT), Jordy Bouts (BEAT Cycling), Nick van der Meer (VolkersWessels), Roel van Sintmaartensdijk (VolkersWessels), Jack Bernard Murphy (EvoPro Racing) en Jacob Eriksson (Riwal) kozen vroeg de aanval, maar kregen nooit echt ruimte van het peloton, waar Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix en Team DSM de handen ineen hadden geslagen om de marge niet te ver te laten oplopen.

Even was het schrikken, toen Eriksson werd aangereden door een volgauto en dreigde onder de wielen te komen. Hij kwam gelukkig met de schrik vrij en kon zijn weg vervolgen.

De laatst overgebleven vluchters, de onfortuinlijke Eriksson, Bouts en Van Sintmaartensdijk wisten nog wel de laatste heuvel met voorsprong over te komen, maar hun marge van zo'n drie kwart minuut was verre van genoeg om het peloton in de laatste 45 vlakke kilometers af te houden.

SPRINT

En dus werd het in Buchten weer sprinten. Kooij werd nog vorstelijk afgezet door Mick van Dijke, maar werd verrast door een vroege aanzet van de Italiaan. Met een vingertje aan de mond kwam Mareczko weer als eerste over de streep en dit keer mocht hij de zege dus houden.

Olav Kooij behoudt wel de leiderstrui.

