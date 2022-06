De etappe kende een bizar verloop. Zoals vaker in Zeeland speelde de wind een grote rol. Een grote groep met veel renners van INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma sloeg een gat. De twintig renners pakten een voorsprong van zo'n anderhalve minuut op de rest van het peloton, waaronder alle renners van Team DSM.

Een spoorwegovergang deed de voorsprong echter met ruim een minuut slinken. De voorste groep moest wachten, de tweede groep niet. Het was opvallend dat het grote peloton niet staande werd gehouden om het gat te herstellen.

Ad

Critérium du Dauphiné Criterium du Dauphiné | Van Aert: "Als de favorieten voor je op kop rijden moet je het afmaken" 27 MINUTEN GELEDEN

Sprint

De sterke afvaardiging van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers bleef echter goed samenwerken en liet de marge weer oplopen tot boven een minuut. De groep vooraan, die door het hoge tempo wel kleiner was geworden, mocht daarom sprinten om de winst.

Jumbo-Visma leek met vijf renners de perfecte lead-out te kunnen doen, maar de Nederlandse ploeg werd verrast door het drietal van INEOS Grenadiers dat dankzij Jhonathan Narvaez bij de laatste rotonde de kop overnam.

Het was echter niet Viviani die profiteerde, maar Mareczko die uit het wiel van de INEOS-renners kwam. Kooij moest van te ver komen en moest genoegen nemen met de tweede plaats voor Viviani, Aaron Van Poucke en Arvid de Kleijn.

Derde etappe

Kooij verdedigt vrijdag zijn leiderstrui in de derde etappe. Het peloton ruilt het open Zeeland in voor de heuvels van Limburg. De start is in Heythuysen. Na 192,5 kilometer ligt de finish in Buchten.

Waar kijk je?

Alle grote wielerwedstrijden zijn live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Wielrennen Criterium du Dauphiné | Van Aert: "Als de favorieten voor je op kop rijden moet je het afmaken" 27 MINUTEN GELEDEN