De megastad, met de naam NEOM City, ligt midden in de woestijn en gaat zo'n slordige 500 miljard dollar kosten. Helemaal willekeurig is de plek niet, want in een groot gedeelte van de winter sneeuwt het flink in het noorden van Saoedi-Arabië.

De OCA, Olympic Council of Asia, is in zijn nopjes. "De woestijn en de bergen van Saoedi-Arabië zijn binnenkort hét speelveld van de wintersporten."

Vliegende taxi's

Het project begon vijf jaar geleden al in 2017, toen de plannen veel gefronsde wenkbrauwen opleverden. Er werd onder andere gesproken van vliegende taxi's en robot-schoonmakers.

Zo ver is het echter nog niet, maar dat er een groot sportevenement zal plaats vinden in de nieuw gebouwde stad is nu wel een feit. In 2026 moet de stad af zijn, dan zijn er in NEOM City onder andere een ski-resort, luxe hotels en een zoetwatermeer te vinden.

Sportwashing

Volgens critici is de organisatie van het evenement niets meer dan een schoolvoorbeeld van sportwashing. Dan wordt door het houden van een groot sportevenement de aandacht weggehouden van de erbarmelijke of dubieuze situaties in een land.

Saoedi-Arabië werd al eerder van sportwashing beschuldigd bij het organiseren van de Grand Prix in Jeddah die in 2021 voor het eerst werd gereden en dit jaar gewonnen werd door Max Verstappen.

