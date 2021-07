Naast de twee windsurfers hebben vijf Nederlandse boten zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Met uitzondering van Bart Lambriex en Pim van Vugt in de 49er hebben alle Nederlandse boten een serieuze kans op een medaille. In Rio wist Marit Bouwmeester goud te pakken in de klasse Laser Radial.

Wat: Zeilen

Waar: Enoshima

Wanneer: Zondag 25 juli - woensdag 4 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Nicholas Heiner (Finn), Bart Lambriex/Pim van Vugt (49er), Marit Bouwmeester (Laser Radial), Lobke Berkhout/Afrodite Zegers (470), Annemiek Bekkering/Annette Duetz (49erFX)

Nicholas Heiner is in de Finn-klasse de grootste kans op een medaille bij de mannen. De zeiler verwisselde na de Spelen van 2016 de Laser-boot met een boot in de Finn-klasse. In deze klasse werd hij in 2017 derde en in 2019 tweede op het wereldkampioenschap. Om serieus mee te doen in de Finn-klasse moest de 32-jarige man uit Enkhuizen vijftien kilo aankomen. De andere Nederlandse boot bij de mannen is de 49er. Bart Lambriex en Pim van Vugt bezetten deze. Zij plaatsten zich door achtste te worden op het wereldkampioenschap van 2019. Met een zesde plek op het Europees kampioenschap van 2020 voldeden ze ook aan de nationale standaard, gesteld door NOC*NSF.

Marit Bouwmeester probeert in Tokio haar olympische titel in de Laser radial-klasse te prolongeren. Mocht Bouwmeester een medaille winnen dan zou zij de eerste Nederlandse zeiler worden die op drie Spelen op rij een medaille verovert. Tussen 2017 en 2021 stond Bouwmeester ieder jaar op het podium tijdens de wereldkampioenschappen. Tweemaal werd ze wereldkampioen (2017, 2020) en twee keer tweede (2018, 2019). In totaal won ze al acht medailles op verschillende wereldkampioenschappen. Bouwmeester moet in Tokio vooral letten op Emma Plasschaert, de Belgische deelneemster. Plasschaert werd in 2018 al eens wereldkampioen en voert dit jaar de wereldranglijst aan. Ook Anne Marie Rindom, die in Rio ook al op het podium stond, is gevaarlijk.





Marit Bouwmeester in Rio 2016 Foto: Getty Images



Net als Marit Bouwmeester doet ook Lobke Berkhout voor de derde keer mee aan de Spelen. Haar eerste Spelen waren echter de Spelen in Peking van 2008. In Rio was ze er niet bij omdat ze was gestopt met zeilen. Na zes jaar maakte ze een comeback om met Aphrodite Zegers in de boot te stappen in de 470. Eerder won Berkhout al zilver en brons met Lisa Westerveld en Marcelien de Koning in deze klasse. Nu gaat Berkhout op jacht naar die medaille die ze nog niet heeft. Kansen zijn er zeker. Op het wereldkampioenschap eerder dit jaar werd het duo nog tweede. Het thuisland verwacht veel van het duo Yohida/Yoshioka. Dit is de enige boot waarmee Japan echt kans maakt op een medaille. Favorieten voor het goud zijn de Fransen Camille Leconitre en Aloise Retornaz.

In de 49er FX liggen Annemiek Bekkering en Annette Duetz in het water. Ook dit zeilduo heeft grote kansen op goud. Bekkering en Duetz eindigden in 2018 en 2019 op het bovenste treetje op het wereldkampioenschap. De twee eindigden in Rio op de zevende plaats, maar mikken nu op een hogere klassering. Bekkering en Duetz wisten in juni hun laatste wedstrijd, de wereldbeker in Medemblik te winnen. Het duo moet uitkijken voor de Braziliaanse boot die in 2016 de olympische titel behaalde. Ook het Britse team met Charlotte Dobson en Saskia Tidey is kanshebber op een medaille.

Schema medal races (Nederlandse tijd)

Zondag 1 augustus 8:30 uur: vrouwen Laser Radial (Marit Bouwmeester)

Maandag 2 augustus 7:30 uur: vrouwen 49er FX (Annemiek Bekkering, Annette Duetz

Maandag 2 augustus 8:30 uur: mannen 49er (Bart Lambriex, Pim van Vugt)

Dinsdag 3 augustus 7:30 uur: mannen Finn (Nicholas Heiner)

Woensdag 4 augustus 8:30 uur: vrouwen 470 (Marit Bouwmeester, Lobke Berkhout)

Het volledige programma is hier te vinden op onze site.

