Wat je moet weten

Het goud in het windsurfen wordt na twaalf reguliere races in een medalrace bepaald. Van de uitslagen van de eerste twaalf races wordt een klassement opgesteld. De top tien plaatst zich voor de medalrace die dubbel meetelt. De uitslag in een race correspondeert met het aantal punten. Eindigt een surfer als derde, dan krijgt hij drie punten. Eindigt hij als derde in de medalrace dan krijgt hij zes punten. De surfer die na dertien races het minst aantal punten heeft verzameld, wint de wedstrijd. Surfers mogen hun slechtste uitslag in een van de reguliere races wegstrepen. Deze race telt niet mee voor het eindklassement.

Wat: Windsurfen RS:X

Waar: Enoshima

Wanneer: 25 juli - 30 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse deelnemers: Kiran Badloe, Lilian de Geus

Favorieten: Kiran Badloe, Mattia Camboni, Thomas Goyard, Lilian de Geus, Charline Picon

Het was lang onzeker of Kiran Badloe aan de Spelen deel zou nemen. Badloe was samen met oud-winnaar Dorian van Rijsselberghe verwikkeld in een strijd om de enige Nederlandse startplaats in de discipline. Nadat Badloe wereldkampioen werd op het wereldkampioenschap van 2019 en 2020 mocht hij in plaats van zijn trainingspartner van Rijsselberghe naar Tokio. Van Rijsselberghe besloot daarna zijn carrière te beëindigen. Badloe staat in Tokio als grote favoriet aan de start. In zowel 2019, 2020 en 2021 werd hij wereldkampioen. Naast wereldkampioen werd de 26-jarige man uit Almere dit jaar ook nog Europees kampioen. Toch is het winnen van de olympische titel absoluut geen formaliteit voor Badloe. Omstandigheden als stroming en vooral de wind, maken het windsurfen onvoorstelbaar.

De Nederlandse vrouwelijke deelnemer in de RS:X-klasse staat ook als favoriet aan de start. Lilian de Geus werd net als Badloe al drie keer wereldkampioen (2018, 2020, 20201). In tegenstelling tot Badloe is de Geus geen debutant. De 29-jarige stond in 2016 al op de Spelen en eindigde daar op de vierde plek. Als de Geus in een van de races een plek hoger eindigde, had ze een medaille gepakt. Ze kwam slechts een punt tekort. Dat de Blaricumse wel te verslaan is bewees Charline Picon op het Europees kampioenschap van 2021 in Vilamoura. De Geus eindigde daar achter de Française als tweede.

Buitenlandse concurrentie

Om olympisch kampioen te worden moet Kiran Badloe afrekenen met een aantal concurrenten. De grootste concurrent is de Italiaan Mattia Camboni. Camboni eindigde op het afgelopen WK als tweede achter Badloe. Camboni staat eerste op de wereldranglijst. Daarnaast moet Badloe op de Pool Piotr Myszka letten die vierde werd in 2016. De Fransman Thomas Goyard is een andere kanshebber.

De grootste concurrent van de Geus komt ook uit Frankrijk. Charline Picon versloeg de Geus eerder dit jaar en werd in 2016 al olympische kampioen in Rio. De slechts 21-jarig Katy Spychakov uit Israel is een andere vrouw die voor de medailles mee gaat doen.

Schema

Zondag 25 juni: Mannen en vrouwen race 1,2,3

Maandag 26 juni: Mannen en vrouwen race 4,5,6

Woensdag 28 juni: Mannen en vrouwen race 7,8,9

Donderdag 29 juli: Mannen en vrouwen race 10,11,12

Zaterdag 30 juli 7:30 uur: Vrouwen medalrace

Zaterdag 30 juli 8:30 uur: Mannen medalrace

