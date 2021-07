Een valse start maakte de medaillerace nog spannend. De Italiaan Mattia Camboni en de Pool Piotr Myszka werden beiden gediskwalificeerd omdat ze te vroeg de startlijn passeerden. De Fransman Thomas Goyard werd zelfs na een kleine zes minuten nog uit de wedstrijd gehaald vanwege de valse start. De boot van de jury hing constant rond de windsurfers, wat de wedstrijd spannender maakte dan dat hij daadwerkelijk was. De Israelier Yoav Cohen won de wedstrijd.

De gouden plak van Badloe was al zo goed als zeker, maar met een tweede plek in de medaillerace verstevigde de Nederlander zijn plek in het klassement. Thomas Goyard wint ondanks zijn diskwalificatie het zilver en de bronzen plak gaat naar de Chinees Kun Bi.

