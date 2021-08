Bouwmeester kende een bizar olympisch toernooi. De 33-jarige titelverdediger had een uiterst slechte start, knokte zich gedurende de week terug in de strijd, leek vervolgens toch niet kunnen strijden om eremetaal, maar begon uiteindelijk als tweede aan de medal race.

Ze had zelfs nog uitzicht op goud. Hiervoor moest ze tijdens de allesbeslissende race in Enoshima voor Rindom eindigen, met minstens drie boten verschil. Deze uitgangspositie was mede te danken aan een blunder van haar Deense concurrente die vrijdag tijdens de tiende race ten onrechte dacht dat ze gediskwalificeerd was en de strijd staakte. Hierdoor kwam Bouwmeester tot op zeven punten van de koploper. Voor een medaille was zondag een plek bij de eerste zes voldoende.

Slechte start

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Kiran Badloe wint 4e goud voor Nederland GISTEREN OM 07:46

Bij de start ging het direct mis voor Bouwmeester. Ze twijfelde of ze een boei had geraakt en maakte een extra rondje. Hierdoor moest ze vanaf het begin in de achtervolging.

Dat Rindom slechts halverwege het veld lag, was een extra motivatie voor Bouwmeester om nog een poging te wagen. In eerste instantie leek haar missie te slagen. De regerend kampioene klom zelfs op tot de derde plaats. Omdat Rindom de zesde plek bezette, was goud plotseling weer een serieuze optie.

In het spoor

Helaas voor Bouwmeester zakte ze in de laatste twee ronden weer wat terug. Rindom bleef slim in het spoor van Bouwmeester en verloor haar geen moment meer uit het oog. Ondertussen waren de Zweedse Olsson en de Belgische Emma Plasschaert in een felle strijd om de dagwinst verwikkeld. Ongunstig voor Bouwmeester, omdat Olsson voorafgaand aan de medal race de derde plaats in het klassement bezette.

Uiteindelijk greep Olsson de winst en snoepte daarmee het zilver weg voor de neus van Bouwmeester, die als zesde eindigde. Rindom werd zevende en verzekerde zich daarmee van het goud. Voor Bouwmeester restte het brons. Het was haar derde eremetaal op de Olympische Spelen. In Londen won ze zilver, in Rio de Janeiro pakte ze goud.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Kiran Badloe pakt het goud in de RS:X klasse en volgt Van Rijsselberghe op GISTEREN OM 07:40