De zwemmarathon staat sinds de Spelen van Beijing in 2008 op de olympische kalender. Nederland is met drie gouden medailles het meest succesvolle land op dit onderdeel. Met name de race van Maarten van der Weijden in 2008 staat bij veel Nederlanders nog in het geheugen gegrift.

Wat: 10 kilometer openwaterzwemmen

Waar: Odaiba Marine Park Tokyo

Wanneer: Vrouwen: 4 augustus, mannen: 5 augustus.

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

Nederlandse deelnemers: Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman

Favorieten: Vrouwen: Xin Xin, Haley Anderson, Rachele Bruni, Sharon van Rouwendaal. Mannen: Florian Wellbrock, Marc-Antoine Olivier, Jordan Wilimovsky, Ferry Weertman

Opzet

Het openwaterzwemmen kent een zeer eenvoudige opzet. Er is één race en daarin moet het gebeuren voor de deelnemers. Zowel bij de mannen als de vrouwen mogen de beste 25 zwemmers van de afgelopen jaren meedoen. De wedstrijd begint met een massastart, waarna het er simpelweg op aan komt wie het snelst de 10 kilometer aflegt en het finishbord als eerste aantikt.

Net als bij wielrennen en hardlopen is het bij het openwaterzwemmen gunstig om in een groep op te trekken. Door vlak achter een voorganger te zwemmen, ontstaat er een effect dat de zwemmer wordt meegezogen in de energie van de deelnemer voor zich. De kans is dus groot dat de favorieten lange tijd in groepsverband richting de finish zwemmen. Vijf jaar geleden was dit ook het geval. Ferry Weertman eindigde in dezelfde tijd als nummer twee Spiros Gianniotis. Weertman tikte echter een fractie eerder het finishbord aan en mocht de gouden medaille mee naar huis nemen. De gehele top tien eindigde binnen vijf seconden van de winnaar.

Ferry Weertman op het EK openwaterzwemmen 2018 in Glasgow Foto: Eurosport

Favorieten

Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal behoren nog altijd tot de wereldtop van het openwaterzwemmen, maar de gedoodverfde favoriet zijn de Nederlanders dit jaar niet. De Duitser Florian Wellbrock is regerend wereldkampioen en de man op wie alle ogen gericht zijn in Tokio. Wellbrock is naast openwaterzwemmer ook wereldkampioen op de 1500 meter vrije slag in het zwembad. Hij is de eerste zwemmer ooit die het voor elkaar kreeg om een internationale wedstrijd te winnen in het zwembad en in het open water. Wellbrock doet in Tokio een gooi naar een historische, olympische dubbelslag, want ook hier doet hij mee aan de 1500 meter in het zwembad en het openwaterzwemmen.

De concurrentie komt vooral van Fransman Marc-Antoine Olivier. Olivier finishte slechts 0,2 seconden achter Wellbrock op het laatste WK in 2019. Jordan Wilimovsky en Ferry Weertman behoren eveneens tot de kanshebbers. De Amerikaan en de Nederlander zijn gevaarlijke outsiders voor de titel.

Bij de vrouwen is Xin Xin de grote favoriet. De Chinese werd in 2019 wereldkampioen en als negentienjarige al vierde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. De voornaamste concurrentie van Xin Xin komt uit de Verenigde Staten en Italië. Haley Anderson en Rachele Bruni kunnen het de wereldkampioene zeker lastig maken. Sharon van Rouwendaal verdedigt in Tokio haar titel. Misschien kan ze verrassen en haar gouden vorm van Rio terugvinden, maar topfavoriet is Van Rouwendaal in principe niet.

Locatie

De baai waarin wordt gezwommen, lijkt op het eerste oog een idyllische locatie. Odaiba is een groot kunstmatig eiland in de baai van Tokio, waaromheen het Odaiba Marine Park ligt. Er is uitzicht op de skyline van de stad, de Rainbow Bridge en de oceaan. Onder de oppervlakte van het water schuilt echter minder mooi nieuws voor de deelnemers. Al jaren zijn er grote zorgen over de kwaliteit van het water en die zorgen staken op 15 juli opnieuw de kop op. Het water zou bijzonder erg stinken naar riool en de E. colibacterie werd in twee keer de toegestane hoeveelheid aangetroffen in het water. De problemen worden vooral veroorzaakt door het rioleringssysteem van Tokio, dat uitkomt in de baai.

