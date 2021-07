In Tokio zullen 37 gouden medailles verdeeld worden in het Olympische zwembad. Nadat Nederland in 2016 zonder medailles naar huis ging, zullen de zwemdames er alles aan doen om dit jaar wel medailles mee naar huis te nemen. De finales zullen plaatsvinden in de Japanse ochtend en de Nederlandse nacht, terwijl de kwalificatieheats later op de dag gehouden worden. Eurosport en discovery+ sport zenden alle races zowel live als on demand met commentaar uit.

Wat: Zwemmen

Waar: Tokyo Aquatics Centre

Wanneer: 24 – 31 juli (03:30 – 05:30 uur finales 12:00-13:30 uur heats)

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Sharon van Rouwendaal, Tes Schouten, Kira Toussaint, Maaike de Waard en estafetteploegen 4x100 vrij en 4x100 wissel

Favorieten: Katie Ledecky, Kaylee McKeown, Emma McKeon

De Nederlandse ploeg

Het Nederlandse team bezit zeer veel ervaring. Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk gaan op voor hun vierde Olympische Spelen. De twee routiniers komen uit op dezelfde afstanden: de 50 en 100 meter vrije slag. De afstanden waarop ‘Kromo’ in 2012 goud op wist te winnen. Voor Heemskerk is uitkomen op de 50 meter vrije slag een primeur tijdens de Spelen. In 2019 verlegde ze haar focus van de 200 meter naar de kortere afstanden. Al moest Heemskerk veel moeite doen om de Spelen op de 50 meter te behalen. Tijdens het kwalificatietoernooi in Rotterdam, december 2020, zat Heemskerk noodgedwongen thuis in quarantaine nadat haar man positief testte. In een extra swim-off versloeg ze concurrente Van Roon. Op de Europese Kampioenschappen in Boedapest in 2021 wist ze voor het eerst in haar carrière individueel Europees kampioen te worden. Als Heemskerk het goede gevoel van het voorjaar vast kan houden is ze zeker medaillekandidaat.

Ranomi Kromowidjojo is de andere medaillekandidate op de vrije slag. Ze heeft op de 50 vrij de derde seizoenstijd en is Europees kampioen op die afstand. Op de 100 vrij heeft ze de tiende seizoenstijd. Daarnaast lijkt de dubbele medaillewinnares van Londen op toernooien altijd iets meer te kunnen. In tien jaar tijd was er slechts een internationaal titeltoernooi waar Kromowidjojo zonder individuele medaille naar huis ging: De Olympische Spelen in 2016.

Het paradepaardje van de Nederlandse zwemploeg was jarenlang de 4 x 100 vrij estafette. Hoewel de gouden jaren achter ons liggen is een medaille halen niet onmogelijk. Met een Heemskerk en Kromowidjojo in topvorm kan de bronzen medaille achter toplanden VS en Australië gehaald worden.

Kira Toussaint staat zevende op de geschoonde seizoensranglijst op de 100 meter rugslag. Zij zal proberen haar nationale record te verbeteren en de finale te bereiken. Maaike de Waard (100 rug), Sharon van Rouwendaal (200 rug) en Tes Schouten (100 school) completeren het Nederlandse zwemteam.

Buitenlandse toppers

De ogen van de zwemvolgers zijn al een tijdje gericht op de Amerikaanse Katie Ledecky. In Rio wist het langeafstandsfenomeen goud te winnen op zowel de 200 meter, 400 meter en 800 meter vrij. Met de toevoeging van de 1500 meter vrij aan het zwemprogramma in Tokio heeft ze een extra titel om te pakken. Er zijn echter verschillende kapers op de kust. De Italiaanse Simona Quadarella (22) en de Australische Ariarne Titmus (20) zullen het haar op de lange afstanden moeilijk gaan maken.



De Australische Kaylee McKeown verbeterde eerder dit jaar het wereldrecord op de 100 meter rug. Ook op de 200 meter gaat ze van start als favoriete waardoor ze net als Missy Franklin in 2012 beide rugslagonderdelen kan winnen. Haar landgenote Emma McKeon heeft zowel op de 50 als 100 meter vrij de snelste tijd van de wereld staan. Daarnaast start ze ook nog op de 100 meter vlinderslag. Met de sterke Australische estafettes heeft ze grote kans om gekroond te worden tot zwemkoningin van de Spelen.

Waar kijk je de Olympische Spelen 2020?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut.

Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.

