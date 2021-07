Verrassende inhaalrace in laatste meters bij 800 meter vrije slag

De Amerikaan Robert Finke heeft op knappe wijze goud gewonnen op de 800 meter vrije slag bij de mannen. De Amerikaan lag lang vierde, maar in de laatste 50 meter snelde hij iedereen voorbij en veroverde het goud.

Verrassende inhaalrace in laatste meters bij 800 meter vrije slag

Kamminga verliest in laatste 50 meter van Stubblety-Cook

De Australiër Izaac Stubblety-Cook heeft goud gewonnen op de 200 meter vrije slag, Arno Kamminga finishte als tweede. Kamminga ging net zoals tijdens de series flitsend van start, maar Stubblety-Cook heeft bewezen een razendsnelle laatste 50 meter te hebben. De Fin Matti Mattson veroverde het brons.

Kamminga verliest in laatste 50 meter van Stubblety-Cook

Olympisch record en gouden medaille Zhang op 200 meter vlinderslag

Yufei Zhang heeft goud veroverd voor de Chinese zwemploeg tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Zhang zwom lange tijd onder het wereldrecord, maar kreeg het zwaarder in de laatste 50 meter. Toch hielde de Chinese het lang genoeg vol om de gouden medaille te winnen in een olympische recordtijd. Het zilver en brons gingen naar de Amerikanen Regan Smith en Hali Flickinger.

Olympisch record en gouden medaille Zhang op 200 meter vlinderslag

Dressel aan de leiding van start tot finish

Caeleb Dressel zwom door zijn flitsende start naar een gouden medaille en een olympisch record op de 100 meter vrije slag. Regerend kampioen Kyle Chalmers kwam nog vlakbij, maar het was niet genoeg om Dressel te verslaan.

Dressel aan de leiding van start tot finish

Drie landen zwemmen onder wereldrecord op 4x200 meter

Onder het wereldrecord zwemmen is niet genoeg voor een goeden plak, zo bleek tijdens de 4x200 meter vrije slag tijdens de Olympische Spelen Tokyo 2020. Bij de eerste drie keer 200 meter lagen de Australische dames elke keer aan kop tot vlak voor de wissel, waarna China de leiding overnam. Amerika volgde op gedegen afstand, tot Katie Ledecky het water inkwam. De Amerikaanse ging op rap tempo Australië voorbij en kwam nog in de buurt van China, maar het was niet genoeg voor een gouden medaille. Alledrie de landen zwommen onder de wereldrecordtijd.

Drie landen zwemmen onder wereldrecord op 4x200 meter

