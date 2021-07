200 meter vrije slag (mannen)

Bij de finale van de 200 meter vrije slag bij de mannen was het Tom Dean die het snelst vier rondjes zwom in het Tokyo Aquatics Centre. De Brit was slechts vier honderdste sneller dan landgenoot Duncan Scott, die daardoor net naast de gouden plak greep, en het zilver pakte. De Braziliaan Fernando Schieffer won brons met twee honderdste voorsprong op de Roemeen David Popovici. Check hier de highlights van deze spannende mannenfinale.

Zwemmen 200m vrij Finale - Mannen

100 meter rugslag (vrouwen)

Nederlandse inbreng in de 100 meter rugslagfinale bij de vrouwen, want Kira Toussaint wist zich met de hakken over de sloot te plaatsen voor de gold medal race. De geboren Amstelveense, die het moet hebben van haar onderwatergedeelte, kwam als een komeet uit de startblokken, maar kon die snelheid helaas niet volhouden. Ze eindigde als zevende. De Australische Kaylee McKeown pakte goud in een nieuw olympisch record. Bekijk hieronder hoe die finale verliep.

Tokyo 2020 | 100m rug vrouwen finale

