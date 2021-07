Kalisz was met een tijd van 4:09:42 de snelste. De verwachting vooraf was dat er iets sneller gezwommen zou worden. Zo was hij zelf in de series bijvoorbeeld rapper dan in de finale. Het zal Kalisz weinig kunnen schelen. Na zijn zilveren medaille op dit onderdeel in Rio de Janeiro, mag hij in Tokio wel op de hoogste trede van het podium plaatsnemen.

