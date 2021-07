Vanaf de start lag het tempo enorm hoog. Bij de eerste wissel van de wacht lagen vijf landen voor op het wereldrecord. Alleen Australië wist het moordende tempo vol te houden. Met een tijd van 3:29.69 pakten Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon en Cate Campbell olympische goud en het wereldrecord.

Het zilver gaat naar de Canadezen. Kayla Sanchez, Margater Macneil, Rebecca Smith en Penny Oleksiak mochten de zilveren medaille ophalen. Het brons ging naar de Amerikaanse vrouwen: Erika Brown, Abbey Weitzeil, Natalie Hinds en Simone Manuel.

Nederland net naast podium

Nederland ging als underdog richting de finale. Met Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo in de ploeg is er altijd een kans op een medaille, maar vandaag mocht het niet zo zijn. Door het moordende tempo van de eerste zwemsters begon Nederland direct met een achterstand. Kim Busch tikte als 8e pas af waardoor Kromowidjojo pas als laatste weer mocht vertrekken. De voormalig olympisch kampioen op de 50 meter vrije slag wist wel wat tijd goed te maken voordat ze Kira Toussaint op pad stuurde. De grootste inhaalslag werd gemaakt door Femke Heemskerk waardoor Nederland een enorm sterke finish had. Uiteindelijk greep het Nederlandse viertal met een tijdsverschil van 0.89 seconde naast de medailles.

