50 METER VRIJE SLAG [HEREN]

Dag 9 begon goed voor de Amerikaanse krachtpatser. Met ruime voorsprong won Caeleb Dressel namelijk al de 50 meter vrije slag. Nummer twee Florent Manaudou tikte bijna een halve seconde na de Amerikaan aan. Het brons ging naar Bruno Fratus. Thom de Boer speelde geen rol van betekenis en finishte in de finale als achtste en laatste.

50 METER VRIJE SLAG [DAMES]

Ook bij de dames dong een Nederlandse troef mee naar een medaille op de 50 meter vrije slag. Het was voor Ranomi Kromowidjojo misschien wel de laatste race uit haar prachtige loopbaan. Ze was daarin nog dicht bij een medaille. Ze eindigde als vierde, achter Emma McKeon, Sarah Sjöström en Pernille Blume.

1500 METER VRIJE SLAG [HEREN]

Voor de Nederlanders zat op dat moment het zwemtoernooi erop, maar er moesten nog drie finales worden gezwommen in het Tokyo Aquatics Centre. Wie de plakken op de 1500 meter vrije slag bij de heren zouden opeisen, was al snel duidelijk. Alleen in welke volgorde Florian Wellbrock, Mykhailo Romanchuk en Robert Finke zouden aantikken, bleef de vraag. Uiteindelijk was het de Amerikaan die won, voor de Oekraïner. Het brons ging naar Duitser Wellbrock.

4x100 METER ESTAFETTE [DAMES]

Een klein halfuurtje nadat McKeon haar zesde medaille van Tokyo 2020 had opgeëist, mocht ze met drie landgenotes aantreden voor de finale van de 4x100 meter estafette. Hier ontspon zich een spannende strijd tussen de Australische en Amerikaanse zwemsters. Het was het Australische viertal dat uiteindelijk de sterkste bleek. Voor McKeon was dat dus al haar zevende plak op deze Spelen en daarmee evenaarde ze het bijna zeventig jaar oude record van de Russische turnster Maria Gorokhovskaya.

4x100 METER ESTAFETTE [HEREN]

Geheel passend was het slotakkoord van dit zwemtoernooi aan Caeleb Dressel. Samen met Michael Andrew, Ryan Murphy en Zach Apple zwom hij een wereldrecord op de 4x100 meter. Het vorige record stamde uit 2009, een periode waarin dankzij revolutionaire snelle pakken ongekende tijden gezwommen werden. Een prachtige manier dus om de activiteiten in het Aquatic Centre af te sluiten.

