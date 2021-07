Hoewel de gouden jaren van de Nederlandse dames op de 4x100 meter vrije slag al even voorbij zijn, maakt de ploeg een goede kans op een medaille achter de favorieten Verenigde Staten en Australië. Zaterdag klokte Nederland een verdienstelijke 3.33,51. De ontketende Australiërs zetten de snelste tijd neer met 3.31,73.



De Amerikaanse ploeg eindigde als tweede in de serie achter Groot-Brittannië. De Verenigde Staten kwamen echter niet in de sterkste opstelling in actie. De finale van de 4x100 meter vrije slag vindt plaats op zondag, vanaf 3:45 uur.

Nederland record Kamminga

Arno Kamminga plaatste zich overtuigend voor de halve finale van de 100 meter schoolslag. De medaillekandidaat klokte een snelle tijd van 57,80 en won daarmee overtuigend de zesde serie. Hiermee was Kamminga nog sneller dan zijn oude Nederlands record van 57,90. Het betekende tevens de tweede tijd van de dag. Alleen olympisch- en wereldkampioen Adam Peaty was met 57,56 sneller. Caspar Corbeau overleefde de series niet. Hij kwam tot een tijd van 1.00,13.



De halve finale staat gepland op zondag om 4:33 uur. De finale is maandag vanaf 4:12 uur.

Tokio 2020 Olympic Momentum | De ongeëvenaarde prestatie van Mark Spitz in 1972 GISTEREN OM 03:02

Tokyo 2020 | Indrukwekkende Kamminga snelste van zijn heat

400 meter wisselslag

Arjan Knipping kwam namens Nederland als eerste in actie. De Achterhoeker eindigde als derde in zijn serie op de 400 meter wisselslag. Zijn tijd van 4.15,83 betekende de zeventiende plaats totaal. Dit was niet voldoende voor de finale.

Opvallend was dat ook de Japanse topfavoriet Daiya Seto zich niet plaatste voor de finale. De wereldkampioen bleef steken op de negende tijd in de serie.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Olympic Momentum | De ongeëvenaarde prestatie van Mark Spitz in 1972 GISTEREN OM 01:39