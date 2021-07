KAMMINGA DOOR, CORBEAU NET NIET

De Nederlandse troeven op de 200 meter schoolslag, Arno Kamminga en Caspar Corbeau, kwamen beiden uit in de vierde heat van de kwalificatie. Kamminga nam al snel een ruime voorsprong, maar zag in de laatste meters zijn concurrent Izaac Stubblety-Cook langszij komen. De twee titelkandidaten tikten tegelijkertijd aan en gaan dus ex aequo als snelsten naar de halve finale.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Arno Kamminga zet snelle tijd neer in de series 6 UUR GELEDEN

Corbeau moest in spanning de tijden uit de andere races afwachten. Uiteindelijk bleek zijn 2:10.21 een kwart tel te langzaam voor een plek in de volgende ronde. Vannacht start de Katwijker in de eerste halve finale. De start van de heren staat gepland om 3:25 uur.

PIJNENBURG ONDANKS TWEEDE PLEK IN HEAT ERUIT

Stan Pijnenburg kwam in de zesde heat van de 100 meter vrije slag in actie. Hij tikte daarin als tweede achter de Brit Jacob Whittle aan. Omdat er in de latere heats beduidend sneller werd gezwommen, was zijn 48.53 uiteindelijk net niet goed genoeg voor een plek in de halve finales.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Zwemmen - Tokio 2020 - Olympische hoogtepunten 8 UUR GELEDEN