De olympisch kampioene van 2012 op deze afstand zwom eerder dit seizoen al 53.13. Vandaag kwam ze bij lange na niet aan die tijd. Kromowidjojo komt nog wel in actie op de vijftig meter vrije slag.

Femke Heemskerk kwalificeerde zich wel voor de halve finales. De kersvers Europees kampioen zwom de negende tijd met 53.10 seconden. Om de finale te bereiken, moet ze dus nog iets harder zwemmen.



Emma McKeon was in de series duidelijk de snelste met 52.13 seconden. Met deze tijd verbrak ze het nieuwe olympisch record dat Sarah Sjöström eerder neerzette in de vrije slag estafette in Tokio. McKeon werd maandag al olympisch kampioen op de 100 meter vlinderslag.

De halve finale met Femke Heemskerk staat voor morgenochtend 03:53 uur op het programma.

Tokio 2020 Zwemmen - Tokio 2020 - Olympische hoogtepunten 7 UUR GELEDEN

Arjan Knipping

Arjan Knipping kwam in actie op de 200 meter wisselslag. Knipping werd tweede in zijn heat en verbeterde zijn persoonlijk en Nederlands record. Met de tijd van 1:59.44 eindigde hij op de dertigste plek. Deze plek geeft geen recht op een halve finaleplek.

WAAR KIJK JE DE OLYMPISCHE SPELEN 2020?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Sluit hier een abonnement af

Tokio 2020 Zwemmen - Tokio 2020 - Olympische hoogtepunten 8 UUR GELEDEN