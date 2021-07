Nyls Korstanje won zijn heat in een tijd van 51,54 seconden. Met deze tijd scherpte hij zijn Nederlands record van 51,65 seconden met ruim een tiende aan. De 22-jarige zwemmer uit Nijmegen gaat als elfde door naar de halve finales die morgennacht worden gezwommen. Caeleb Dressel was de snelste in de series. Met 50,39 verbrak de kersvers olympisch kampioen uit de Verenigde Staten op de 100 meter vrije slag ook nog het olympisch record.

Sharon van Rouwendaal

Sharon van Rouwendaal kwam uit in de series van de 200 meter rugslag. Op deze afstand won zij in 2011 nog brons op het wereldkampioenschap in Shanghai. Daarna is zij zich met succes gaan richten op het openwaterzwemmen. De olympisch kampioen in deze discipline kwam in het zwembad niet verder dan 2.11,24. Met de tijd gaat ze als laatste geplaatste zwemmer door naar de halve finales. Australische Kaylee McKeown was met 2.08,18 seconden de snelste.

Gemengde estafette

Nederland kwam met Nyls Korstanje ook in actie in de series van de 4x100 meter wisselslagestafette. De ploeg met Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Ranomi Kromowidjojo kwam tot een tijd van 3.43,25. Deze tijd was meer dan twee seconden langzamer dan het Nederlands record dat Nederland zwom op het EK in Boedapest. Nederland kwalificeerde zich wel als zesde voor de finale. Die finale staat voor zaterdag op het programma.

