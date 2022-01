Over haar besluit zegt ze: "Ik ben niet zozeer klaar ermee omdat ik het niet meer op kan brengen of mijn lichaam kan niet meer, of ik vind het niet leuk meer. Ik ben nu 31 en heb zoveel bereikt. Je wilt altijd beter en harder zwemmen, maar nu denk ik 'het is goed zo'."

Succesvolle carrière

Kromowidjojo heeft een lange en succesvolle carrière achter de rug. Kromowidjojo pakte als onderdeel van de 'golden girls' olympisch goud en olympisch zilver. Individueel won ze in Londen 2012 de dubbel: goud op de 50 en 100 meter vrij.

Naast haar olympische titels sleepte ze in totaal 17 wereld- en 24 Europese titels in de wacht. In zowel 2011 als 2012 werd ze uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar.

Moeilijke Olympische Spelen

De laatste twee Olympische Spelen liepen voor Kromowidjojo uit op een teleurstelling. In 2016 ging ze zonder medailles naar huis, terwijl ze tweemaal binnen 0,1 seconde van het podium eindigde. Ook in Tokio had ze geen succes. Ze wist zich niet te plaatsen voor de halve finale van de 100 vrij. Op de 50 meter eindigde ze als vierde.

