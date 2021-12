Weertman beleefde zijn absolute hoogtepunt toen hij in 2016 olympisch kampioen werd in Rio de Janeiro. In een bloedstollende finale leek hij afgetroefd te worden door concurrent Spyridon Gianniotis.

Het scorebord gaf in eerste instantie aan dat de Griek de winnaar was, maar uit de beelden bleek duidelijk dat Weertman als eerste aantikte. Zo werd Weertman na Maarten van der Weijden de tweede Nederlander die goud pakte bij het openwaterzwemmen op de Olympische Spelen.

Hij zwom tijdens zijn carrière een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar. Met vijf Europese titels was hij jarenlang één van de toonaangevende openwaterzwemmers van het continent en ook wist hij zich in 2017 tot wereldkampioen te kronen.

Tijd voor wat anders

Weertman was de eerste man in de geschiedenis van het openwaterzwemmen die zich wereldkampioen en olympisch kampioen mocht noemen.

Weertman lichtte zijn besloot toe voor de camera’s van de NOS . “Er blijft geen tijd en energie over voor andere dingen. Ik heb me elf jaar op zwemmen gefocust en nu is het tijd voor wat anders.”

Dat Weertman tijdens de olympische wedstrijd een fractie van een seconde eerder aantikte dan zijn Griekse rivaal was allesbehalve toeval. Het finishen was een specialiteit van de Nederlander. “In de topsport moet je altijd kijken hoe je je kunt onderscheiden van je tegenstanders. Je moet iets bedenken waardoor jij beter bent dan de rest. Dit is één van de dingen waar ik voor ben gegaan”, aldus afscheidnemende zwemmer.

Voor Weertman breekt nu een nieuwe fase in zijn leven aan. Hij rondde recentelijk aan studie bedrijfskunde af en gaat nu kijken hoe hij hiermee een stap kan zetten richting een maatschappelijke carrière. Het betekent echter niet dat olympisch kampioen helemaal stopt met zwemmen.

Badje in de tuin

‘’Dit is het einde van mijn professionele carrière, maar het is niet het einde van mijn leven als zwemmer. Ik heb natuurlijk een leuk badje in de tuin, dus ik blijf gewoon zwemmen. Het is wel een stukje kleiner en ik zal ook echt geen 25 uur per week gaan zwemmen. Ik ga echt niet stoppen met zwemmen, alleen wel op een ander niveau. Veel meer om fit te blijven en gewoon te genieten van de sport”, aldus Weertman.

Op de afgelopen Olympische Spelen in Tokio stelde Weertman licht teleur met een zevende plaats. De topvorm van vijf jaar eerder was duidelijk niet meer aanwezig. Nu blijkt dat dit zijn laatste wedstrijd ooit was in de top van het openwaterzwemmen.

Sinds 2015 is Weertman een stel met meervoudig olympisch kampioen zwemmen Ranomi Kromowidjojo. Sinds 2019 is het zwemduo verloofd. Kromowidjojo boekte in het verleden grote successen in het binnenbad, maar ook zij lijkt haar hoogtijdagen achter zich te hebben gelaten.

Afgelopen augustus gaf Kromowidjojo nog aan dat ze ook aan het nadenken was over haar toekomst en niet zeker wist of ze door wilde gaan tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

