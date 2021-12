Odermatt die bij de laatste wedstrijd in Beaver Creek in 2019 de beste was, was duidelijk beter dan zijn concurrenten. Hij beëindigde zijn race 0.78 seconden sneller dan olympisch kampioen Mayer. Mayer was dit weekend nog de beste op de afdaling in het Canadese Lake Louise.

De Canadees Thompson zette de grootste verrassing van de dag neer. De skiër die met startnummer 35 naar beneden ging eindigde de drie honderdste van een seconde voor de Duitser Andreas Sander. 0.95 seconden achter Odermatt. Thompson had slechts eenmaal eerder de toptien van een wereldbekerwedstrijd behaald, maar dat was in de alpine combinatie. Voor de 27-jarige skiër was deze podiumplek dan ook een unicum.

Ad

De wedstrijd stond in het teken van grote namen die de finish niet haalden. Zo wisten onder meer Dominik Paris, Aleksander Aamodt Kilde en Romed Baumann de finish niet behalen. De grootste schok vond echter aan het begin van de wedstrijd plaats. De Fransman Matthieu Bailet die als eerste van start ging, ging meteen keihard onderuit. Door een fout belandde hij op zijn binnenski en ging onderuit. Op volle snelheid belandde hij in de valhekken die hem de lucht in katapulteerden. Wonder boven wonder bleef de Fransman ongedeerd.

Beaver Creek, CO Beaver Creek | Horrorcrash Bailet loopt goed af 2 UUR GELEDEN

Beaver Creek | Horrorcrash Bailet loopt goed af

Beaver Creek, CO Beaver Creek | Odermatt wint in door valpartijen ontsierde wedstrijd 3 UUR GELEDEN